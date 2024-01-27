قبل مباراة مصر والكونغو.. خبر صادم لجماهير الكرة بشأن بث اللقاء

كشفت القناة الجزائرية المفتوحة عن تعديل في خريطة البث بشأن إذاعة مباراة منتخب مصر، والكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، يوم الأحد المُقبل.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "القناة الجزائرية تتراجع عن إذاعة مباراة مصر و الكونغو غداً في دور الـ 16 لـكأس الأمم الأفريقية 🏆"

وأعلنت القناة الجزائرية قبل انطلاق البطولة نقل 17 مباراة عبر ترددها المفتوح على القمر الصناعي نايل سات لتنقل 9 مباريات فقط في الدور الذي شهد خروج منتخ بلادها.

ويلعب المنتخب المصري ضد نظيره الكونغولي مساء الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.