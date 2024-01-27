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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مياه القاهرة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات الإثنين المقبل

مياه ضعيفة
مياه ضعيفة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس "1 ، 2" – مساكن المهمات – مساكن إيديال والجبل الأخضر بطريق الأوتوستراد – منطقة استاد القاهرة – أرض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادي الزهور)، وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق، لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء يوم الإثنين 29 يناير 2024، وحتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء 30 يناير 2024.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع، إلى تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق.

وناشدت الشركة، المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وكشفت الشركة عن توفيرها سيارات مياه صالحة للشرب، موجودة في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه؛ لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الوتساب على الرقم 01206665125.

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