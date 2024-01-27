مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اقتراب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا من تولي القيادة الفنية لنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة .



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "بسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا في طريقة لتدريب بيزاميدز فور انتهاء بطولة امم افريقيا ، باسيرو مدرب متميز و سبق له ان درب النادي الاهلي"



فاز فريق بيراميدز على نظيره زد إف سي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، امس الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، ليتأهل الفريق السماوي لربع نهائي كاس الرابطة.