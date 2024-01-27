حكم ضد المنتخب على طول الخط..فرج عامر يُثير الجدل قبل مباراة مصر والكونغو

يعكف البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على دراسة منتخب الكونغو الديمقراطية، ، قبل الصدام المقررفي العاشرة مساء غدا الأحد، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم أفريقيا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "منتخب الكونغو الديمقراطية فريق قوي ومنظم و يتميز بلاعبين طوال القامة، و غالبية الفريق محترف في أهم الاندية الفرنسية، و اندية دوري الدرجة الثانية الانجليزي ، الأخطر من ذلك ان حكم المباراة اختير بعناية ليكون ضد المنتخب المصري على طول الخط".

ويستعد منتخب مصر للمواجهة المرتقبة مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية غداً، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " لوران بوكو" بكوت ديفوار.