عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة | لاعب وسط الزمالك يقترب من الرحيل

الزمالك
الزمالك

اقترب فريق مودرن فيوتشر من خطوة الحصول على خدمات عمرو السيسي لاعب وسط نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. مودرن فيوتشر يدخل في المفاوضات مع عمرو السيسي لاعب الزمالك بعد تعثر اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا مؤقتًا"

وكان عمرو السيسي قد انتقل إلى الزمالك في بداية الموسم الحالي، ولكن لم يقدم أوراق اعتماده بالقميص الأبيض في ظل عدم حصوله على الفرصة الكاملة.

ويخطط نادي الزمالك لضم بعض الصفقات في خط الوسط لتدعيم الفريق خلال مشوار المنافسة على الكونفيدرالية والألقاب المحلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

ترشيحاتنا

أقل جرام ب 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

دعاء البرد والشتاء .. اللهمَّ كن معينًا لكل مسلمٍ لا معيل له

"ملابس وأحذية ورماد".. ماذا حدث بحريق شبرا الخيمة؟.. والنيران تحاصر 9 أشخاص

حفيد نيلسون مانديلا عن القضية الفلسطينية: لن نتوقف عند محكمة العدل الدولية|فيديو

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية من إعداد إدارة الشئون المعنوية

في ذكري ميلاد الفنان هشام سليم .. تعرف علي المرض الذي أدي لوفاته .. الأسباب والأعراض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعبيات تراثية مبهجة في معرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

تعرف على أكبر عملة في العالم .. هواية إقتناء الطوابع والعملات تغزو معرض الكتاب

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة | بأسهل الخطوات

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محكمة العدس ومطعم ٧ أكتوبر

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

اﻟﻤﺰﻳﺪ