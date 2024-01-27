مفاجأة | لاعب وسط الزمالك يقترب من الرحيل

اقترب فريق مودرن فيوتشر من خطوة الحصول على خدمات عمرو السيسي لاعب وسط نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. مودرن فيوتشر يدخل في المفاوضات مع عمرو السيسي لاعب الزمالك بعد تعثر اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا مؤقتًا"

وكان عمرو السيسي قد انتقل إلى الزمالك في بداية الموسم الحالي، ولكن لم يقدم أوراق اعتماده بالقميص الأبيض في ظل عدم حصوله على الفرصة الكاملة.

ويخطط نادي الزمالك لضم بعض الصفقات في خط الوسط لتدعيم الفريق خلال مشوار المنافسة على الكونفيدرالية والألقاب المحلية.