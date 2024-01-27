بنطلون جلد | ديانا حداد تبهر جمهورها بإطلالة شتوية

شاركت الفنانة اللبنانية ديانا حداد جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

وظهرت ديانا بإطلالة شتوية أنيقة حيث ارتدت بنطال ليجن جلد باللون الأسود ونسقت معه جاكيت فرو طويل باللون الازرق وهو ما أبرز أناقتها، أما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياج ناعم، وتركت خصلات شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها ما أضفى النعومة.

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حققت ديانا حداد نجاحات كبيرة بأحدث إصداراتها أغنية يمك مزاجى التي تصدرت تريند يوتيوب وتخطت الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، وتستعد ديانا لأن تقدم مفاجأة جديدة لجمهورها في الوطن العربي.

أحدث أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

آخر أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

طرحت الأغنيتين "مغنجة " و"وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".