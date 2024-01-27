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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في البحر.. سلاف فواخرجي تثير الجدل بملابس ملفتة.. شاهد

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، متابعيها، أدق تفاصيل حياتها، وأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”؛ مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها.

وبدت سلاف فواخرجي، بإطلالة صيفية مبهجة، تتناسب معها، حيث ارتدت توب حمالات باللون الأسود، وهي تستجم خلال عطلتها وسط مياه البحر. 

وتتميز السورية سلاف فواخرجي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

أعمال سلاف فواخرجي

شاركت سلاف فواخرجي فى رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة؛ سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

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IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_٠٠١٧١٧
IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_٠٠١٧١٧
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢١٤٥٣٨
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢١٤٥٣٨
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢١٤٥١٨
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢١٤٥١٨

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