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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل «صحة كفر الشيخ» يتفقد مستشفى بيلا المركزي ومركز طبي إبشان |صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، مستشفى بيلا المركزي؛ لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام لتلافي السلبيات التي تم التنبيه عليها خلال الاجتماع السابق في المستشفى.

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وكشفت زيارة وكيل وزارة الصحة لمستشفى بيلا وجود تكدس في العيادات الخارجية، فوجه على الفور بفصل مواعيد بعض العيادات ما بين الفترة الصباحية والمسائية لتقليل الازدحام.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة زيادة أعداد الأطباء في بعض التخصصات الطبية وذلك بالتنسيق مع إدارة الطب العلاجي بالمديرية، ورفع قوة أسره العناية المركزة من 8 إلى 12 سريراً منهم سرير عزل من اليوم.

وخلال تفقده للمرضى بالعناية المركزة، لاحظ وكيل الوزارة وجود حالة تحتاج لمناظرة دكتور مخ وأعصاب، فوجه على الفور إلى ضرورة التنسيق مع المستشفى العام بكفر الشيخ لمناظرة الحالة وإجراء اللازم.


وخلال زيارته لمركز طبي إبشان لمتابعة سير العمل، حرص على الاطمئنان على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، مشدداً على الانضباط الإدارى بالنسبة لحضور وانصراف العاملين وذلك لضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

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