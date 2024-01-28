دعاء البرد والمطر .. كلمات تحميك من البرد القارس

دعاء البرد والمطر ، في الشتاء يتساقط المطر يغسل ذنوبنا بدعائنا ، ويغسل احقاد الصدور وسواد القلوب، وفي الشتاء ترعد السماء فتنهمر الأمطار ويظل البرد علامة عظيمة على قدرة رب العباد جل علاه، وتتلبد السماء بالغيوم، علامات ومشاهد عظيمة في الشتاء وكل من أصيبه هم أو حزن استغل ليل الشتاء في الدعاء، أما عن دعاء البرد والمطر فهما دعاءان مختلفان لكل واحد فيهما ورد عنه حديث شريف في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم... دعاء البرد والمطر في السطور التالية.

وفي دعاء المطر نقول اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم، ولا غرق، اللهم على الظراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا، مغيثا، مريئا نافعاً غير ضار، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم مع نزول المطر أنزل علينا راحة البال وسعادة، اللهم إني أسألك بعدد قطرات المطر تفريجا لكل هم، وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء آمين يارب .

وفي دعاء البرد نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌّ، أَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَشَدَّ حَرَّ هَذَا الْيَوْمِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجَهَنَّمَ: إِنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي اسْتَجَارَنِي مِنْكِ، وَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، أَلْقَى اللَّهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، مَا أَشَدَّ بَرْدَ هَذَا الْيَوْمِ ! اللَّهُمَّ ! أَجِرْنِي مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجَهَنَّمَ : إِنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي اسْتَجَارَنِي مِنْ زَمْهَرِيرِكِ، وَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، فَقَالُوا: وَمَا زَمْهَرِيرُ جَهَنَّمَ ؟ قَالَ : بَيْتٌ يُلْقَى فِيهِ الْكَافِرُ، فَيَتَمَيَّزُ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهَا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ.

ويستحب في دعاء البرد والمطر أن نقول اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

-اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضال إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته، ولا مظلوماً إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا، إلا قضيتها ويسرتها، بفضلك يا أكرم الأكرمين، اللهم سق إلينا من رحمتك ما يغنينا، وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا، وأدفع عنا كل ما يؤذينا وهب لنا من العمل الصالح، ما ينجيهم، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين”

-اللهم اجعلنا ممن تفائل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته،و لجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثه، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له، اللهم اجعلنا من أصحاب، النفوس الطيبة، الطاهرة، والوجوه المستبشرة الباسمة والقلوب المطمئنة الخاشعة وارزقنا حسن الختام، وطيب المقام والتوكل عليك يا قادر يا جبار”.

دعاء البرد للفقراء

دعاء البرد للفقراء الذين هم في أشد الحاجة إلى الدعاء في البرد القارس وإلى الدفء وإلى المساعدة ، ودعاء البرد للفقراء لم يرد ذلك نصا عن الرسول صلى اله عليه وسلم ولكن ورد دعاء البرد فقط، لكن ديننا الإسلامي واسع أمرنا بالدعاء لجموع المسلمين ولمساعدة الفقراء والمحتاجين ولكل الناس على وجه الأرض، ولذلك نقدم عدد من السطور هي دعاء البرد للفقراء.

ويستحب في دعاء البرد للفقراء أن نقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك ، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”.

-اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك ، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”.

-اللهم ابسط دفء رحمتك على الفقراء في هذا الشتاء وهذا البرد.. اللهم احفظ المسلمين فى كل مكان وهم في حاجة من دفئك خاصة في المخيمات وفي كل بقاع الارض يا ذا الجلال و العزة

-اللهم انج المستضعفين المسلمين فى كل مكان

-اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك ، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

-اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك ، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”.

دعاء الريح الشديد

دعاء الريح الشديد ورد فيها حديث نبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبُّوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمِرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أُمِرت به هذا هو دعاء الريح الشديد الذي ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

-اللهم إغفر لنا وارحمنا، وارضّى عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفو عنا، وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وأغفر عنا، وارضى عن كل خلقك وارحمهم يارب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يا رب، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحاً عظيماً، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام، وأعز المسلمين، واسترنّا، واحفظنا، وأكتب هذا العام عام فتح، وخير، وبركة علينا جميعاً… اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين.

- ويستحب بعد قول دعاء الريح الشديد أن نقول اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني من أمر دنياي و آخرتي فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي وثبت رجاك في قلبي و اقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك، اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يميل بنا إلى ما نهيتنا عنه أو يبعدنا عما دعوتنا إليه.

-اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء

-يا لطيف.. يا لطيف.. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي و أعني بقدرتك.

-اللهم أني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم.

-اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم ربّ السموات السّبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربّنا وربّ كل شيءٍ، فالق الحَبّ، والنّوى، ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته.

- اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدَّين، واغننا من الفقر

