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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة ومتغيرات مكانية في إسنا

إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمساحة 2390 مترا في إسنا
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمساحة 2390 مترا في إسنا
شمس يونس

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة اللواء أحمد أنور عيسى الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة ومخالفات البناء بقرية الزنيقة التابعة لمجلس قروي أصفون وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفي إطار أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعد بمساحة إجمالية بلغت 2390 مترا مربعا حيث جرى التعامل الفوري مع المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال المتابعة الميدانية ومنظومة المتغيرات المكانية

وتنوعت المخالفات التي جرى إزالتها بين أسوار مقامة بالطوب الأبيض والأسمنت بالإضافة إلى مبان بالدور الأرضي مقامة بالمخالفة للقانون وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف القرى والنجوع التابعة للمركز تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة

وشددت الوحدة المحلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى مع استمرار أعمال المتابعة من خلال منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء أو تعديات جديدة والتعامل معها في حينها

وتأتي هذه الحملات ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف بما يسهم في الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة وفرض سيادة القانون ومنع التعدي على حقوق الدولة.

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