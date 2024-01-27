9 توصيات لعمومية شعبة الهندسة الكهربائية.. وهذا ما حققته مصر بملف الكهرباء

أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الكهربائية بنشر محاضر الاجتماعات وقرارات مجلس الشعبة ولجانها في لوحة إعلانات داخلية ليتسنى لجموع المهندسين الاطلاع عليها.

كما أوصت بإعداد خطة سنوية للتدريب، وإتاحة مشاركة النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة في أنشطة الشعبة، وتوفير نظام محاكاة simulator في النقابة العامة للمهندسين لدعم التدريب الفني، وتكثيف الزيارات للمصانع ومراكز التحكم، والتركيز على دورات التكنولوجيا، وإتاحة الفرصة للمهندسين الأفارقة للتدريب في معامل النقابة، وزيادة الروابط بالأشقاء العرب في مجال التدريب الهندسي، وتنويع مجالات التدريب في كافة تخصصات الشعبة .

وكانت شعبة الهندسة الكهربائية قد عقدت جمعيتها العمومية العادية في الثانية عشر ظهر اليوم السبت 27 يناير 2024 بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي – وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمود عرفات – أمين عام النقابة.

شهدت الجمعية العمومية للشعبة حضورًا من مختلف أعمار المهندسين ومن أغلب محافظات مصر، وناقشت السياسة العامة للشعبة، واعتمدت التقرير السنوي لعام 2023 وخطة عمل الشعبة لعام 2024.

في بداية فعالياتها أعرب الدكتور مهندس هشام سعودي عن سعادته بالمشاركة في عمومية الشعبة الكهربائية أحد أكبر الشعب الهندسية، وقال: "أفتخر دومًا بمهندسي كهرباء أحد أعمدة نقابة المهندسين قاطرة التنمية في مصر، وأوجه الشكر لرئيس الشعبة وهيئة مكتبها ومجلسها على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال عام 2023، فالجميع كان على قدر المسئولية، وقدموا أداءً نقابيًا متميزًا وغير نمطي، وكانوا دائمًا حريصين خلال مؤتمرات وندوات ودورات الشعبة على تقديم أحدث التقنيات الحديثة في تخصصات الكهرباء ليطلعوا مهندسي الكهرباء على أحدث ما تم التوصل إليه عالميًا.

من جانبه أشاد المهندس محمود عرفات بمشاركة مهندسين من جميع الأعمار في عمومية الشعبة، ووجه الشكر لكل مسئولي شعبة الهندسة الكهربائية وقال: "رئيس الشعبة وهيئة مكتبها ومجلسها .. الكل متميز ومنضبط ومتفرغ للعمل النقابي ويقودون بتميز شعبة تضم تخصصات علمية عديدة ".

وأضاف: أتمنى التوفيق لمهندسي الكهرباء ولكل مهندسي النقابة، وأتمنى للمهنة الرقي ولمصر الأمن والأمان والاستقرار في عالم مليء بالمشاكل والتحديات.

وباسم أعضاء الجمعية العمومية وجه المهندس حامد عبدالعال – عضو المجلس الأعلى تحية شكر وإعزاز وتقدير للدكتور مهندس محمد اليماني على قيادته الحكيمة الرشيدة لمجلس شعبة الهندسة الكهربائية على مدى 4 سنوات، وسلم وكيل النقابة والأمين العام ومجلس الشعبة درع الشعبة للدكتور محمد اليماني تقديرا لجهوده المتواصلة على مدى 4 سنوات في خدمة مهندسي كهرباء.

وفي كلمته وجه الدكتور مهندس محمد اليماني التحية لجميع أعضاء شعبة الهندسة الكهربائية داعيا الجميع إلى المزيد من المشاركة في الأنشطة النقابية لتظل النقابة دوما الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها.

وأشار " اليماني، إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال الكهرباء رغم الزيادة المطردة في عدد السكان .. وقال "لقد دخلت الكهرباء إلى مصر عام 1893م، وتم إنشاء أول وزارة للكهرباء عام 1964 ووصل عدد المشتركين في قطاع الكهرباء "أصحاب العدادات" إلى أكثر من 39 مليون مشترك ، ووصلت القدرات المركبة حاليًا إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات، وبلغ الحمل الأقصى إلى قرابة 33 الف ميجاوات صيفاً، وحوالي 26 ألف ميجاوات شتاءً وفي نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة خطت مصر خطوات واسعة في مواكبه التقدم العلمي والتأهيل الهندسي في كافة المجالات المعلوماتية والحسابات والاتصالات والتحكم الإلكتروني والهندسة الصناعية، وتحولت مصر من العجز في الكهرباء إلى الاكتفاء، ومن الندرة إلى الوفرة، وتتحرك الآن بثقة نحو الشبكات الذكية والسعي للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي."

واستعرض المهندس كريم علاء الدين أنشطة الشعبة خلال عام 2023 وقال : عقد مجلس الشعبة 25 اجتماعا، بينما عقدت اللجنة الاستشارية للشعبة 18 اجتماعا، وتقدم إليها 106 مهندس لنيل درجة الاستشاري، وتمت الموافقة على منح اللقب لـ 31 مهندسا، فيما يستكمل 47 مهندسا أوراقهم و19 لحضور دورة تدريبية وتم رفض 9 طلبات، اما لجنة المكاتب الاستشارية فعقدت 4 اجتماعات، وتقدم إليها 4 طلبات لقيد مكاتب استشارية، تم الموافقة على اثنين منها والاثنين الآخرين طُلب منهم استكمال أوراقهما، أما لجنة القيد والمعادلات فعقدت 25 اجتماعا وتقدم لها 547 طالب من الحاصلين على بكالوريوس هندسة من خارج مصر وتمت الموافقة على قيد 436 مهندسا ورفض 24 وطُلب من 87 استكمال أوراقهم، فيما تقدم 265 لإضافة لقب دكتور، وتم منح اللقب لـ243 مهندس ورفض طلب واحد وطُلب من 21 استكمال أوراقهم.

فيما تقدم 6 مهندسين لإضافة ماجستير وتم الموافقة على طلب اثنين من المهندسين ورفض طلب مهندس واحد وطُلب من 3 متقدمين استكمال أوراقهم.

وأكد الدكتور مهندس فاروق الحكيم رئيس اللجنة الاستشارية بالشعبة أن اللجنة تقدم أقصى خدماتها ومساعدتها لجميع المتقدمين، ولا تمنح اللقب إلا لمن يستحقه وقال "مهمتنا النهوض بالمهنة وبلقب الاستشاري".

فيما استعرض المهندس الاستشارى أحمد الشناوى – وكيل الشعبة أنشطة لجنة التدريب والندوات مشيرا إلى أن اللجنة نظمت 12 ندوة وورشة عمل خلال 2023 شملت جميع التخصصات في شعبة الكهرباء بما فيها تخصص الهندسة الطبية.

أوضح الشناوي أن معمل شنايدر بالنقابة العامة شهد تدريب تم تدريب 550 مهندس وطالب على مدار العام، أما معمل سيمنس يقدم معمل سيمنس دورة فتم من خلاله عمل ثلاث دورات للمهندسين والطلبة تم عمل حفل تسليم شهادات للمتدربين الذين اجتازوا التدريب بحضور نقيب المهندسين ، كما يقدم المعمل دورة plc simatic57-1200

وقال الشناوي، إنه تم الانتهاء من تجهيز معمل ABB بمقر النقابة العامة و سيتم الافتتاح الشهر القادم وبدء التشغيل، ويتم التنسيق لإنشاء معمل شركة السويدي إلكتريك بالنقابة العامة.

وعن الأعمال المستهدفة للشعبة خلال عام 2024 قال الشناوي : تسعي الشعبة خلال عام 2024 إلى تنظيم العديم من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبة منها :(دورة عن نظم التيار الخفيف وتشمل كاميرات المراقبة والإذاعة الداخلية والتليفونات وإنذار الحريق، ودورة عن PLC في معمل سيمنز وشنايدر بالنقابة العامة، ودورة عن الكابلات وتشمل محاضرات وتدريب عملي، وندوة عن الشبكة الكهربية الذكية Smart grid ومكوناتها ونظم التحكم، وندوة عن حاضر ومستقبل الطاقة في مصر، ودورة عن محطات توليد الكهرباء.

وفي ختام الجمعية العمومية أدار المهندس محمد بيبرس – أمين مساعد الشعبة الكهربائية مناقشات موسعة بين الحضور ومجلس الشعبة تناولت العديد من القضايا.

شارك في عمومية الشعبة جميع أعضاء مجلس الشعبة والذي يضم : مهندس عادل عبدالعزيز- عضو المجلس الأعلى، ومهندس جمال المهدي - عضو المجلس الأعلى، ودكتور مهندس مجدي خالد -عضو المجلس الأعلى، ومهندس محمد ماهر- عضو المجلس الأعلى، ومهندس مبروك عامر- عضو الشعبة، ومهندس حامد عبدالعال - عضو المجلس الأعلى، ومهندس استشاري أشرف نصير – عضو الشعبة، ودكتور مهندس محمود سعفان – عضو الشعبة، ومهندسة مروة حمدي جابر- عضو الشعبة، ومهندس أحمد السيد- عضو الشعبة، ومهندس محمد عادل- عضو الشعبة.