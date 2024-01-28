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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشة: حظر محركات الاحتراق في أوروبا لعام 2035 قد يتأخر

صدى البلد

يعتقد المدير المالي لشركة بورشه أن مبيعات السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق يمكن أن تستمر في الاتحاد الأوروبي بعد عام 2035، يأتي ذلك في نفس الوقت التي تقوم فيه شركة لينكولن بإيقاف 100 وكيل في الولايات المتحدة هذا العام.

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حضر لوتز ميشكي، المدير المالي لشركة بورشه، العرض العالمي الأول لسيارة Macan EV هذا الأسبوع في سنغافورة، وقد لا يكون مستقبل محرك الاحتراق مظلمًا كما يُزعم.

وفي حديثه مع Automotive News Europe، قال المدير المالي للشركة: "هناك الكثير من المناقشات الآن حول نهاية محرك الاحتراق. أعتقد أنه من الممكن أن يتأخر".

وكان يشير إلى حظر مبيعات السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035. ومن أجل التوضيح، يشير الحظر إلى السيارات التي تولد انبعاثات، لذلك من الناحية النظرية، محركات الاحتراق التي تعمل بحرق الهيدروجين أو تلك التي تعمل بالمركبات الاصطناعية يمكن السماح بالوقود.

في مارس 2023، أفادت رويترز عن مشروع المفوضية الأوروبية للسماح ببيع سيارات ICE الجديدة بعد عام 2035 بشرط أن تعمل المركبات بوقود محايد للمناخ.

وفي وقت لاحق من شهر سبتمبر، تابعت وكالة الأنباء بقصة حول مسودة أخرى تطالب شركات صناعة السيارات بإثبات أن سياراتهم يمكن أن تعمل بالكامل بالوقود الإلكتروني المحايد للكربون.

وفي حالة بورشه، تتوقع العلامة التجارية التي يقع مقرها في زوفنهاوزن أن أكثر من 80% من السيارات التي يتم تسليمها عالميًا سنويًا ستكون سيارات كهربائية بحلول عام 2030. وفي غضون ذلك، سيتم إيقاف طراز الغاز قبل الأوان في الاتحاد الأوروبي حيث سيتوقف الجيل الأول من سيارات ماكان. ستتواجد في وقت لاحق من هذا العام بسبب لوائح الأمن السيبراني القادمة. وسيأخذ طراز الجيل الثاني الكهربائي بالكامل مكانه بشكل غير مباشر، ولكن بسعر أعلى بكثير.

ستقوم العلامة التجارية الفاخرة فورد بتبسيط شبكة وكلائها في الولايات المتحدة علاوة على ذلك هذا العام. وبعد حذف 100 وكيل العام الماضي، سيتم الاستغناء عن 100 وكيل آخر في عام 2024. وهذا يعني أن لينكولن سيكون لديها ما يقرب من 400 صالة عرض بحلول نهاية العام.

ينضم معظم التجار إلى متجر فورد. وفي حديثه مع أخبار السيارات، قال رئيس لينكولن ديان كريج إن تجار التجزئة في لينكولن الذين يوافقون على عملية الاستحواذ سيحصلون في المقابل على مخزون فورد إضافي. ومن المزايا الأخرى تقديم خطط حوافز للعملاء العائدين.

في عام 2023، قامت شركة Buick، وهي علامة تجارية أمريكية فاخرة أخرى، بتخفيض بصمة وكيلها إلى النصف تقريبًا، وأنهت العام بحوالي 1000 صالة عرض. 

وأجبرت الشركة الأم جنرال موتورز وكلاء بويك على اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في أدوات السيارات الكهربائية والتدريب عليها أو قبول الاستحواذ.

وأنهت بويك عام 2023 مع عدد أقل من التجار بنسبة 47 بالمائة مقارنة ببداية العام.

بورشه Macan EV Automotive News Europe محركات الاحتراق ICE

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