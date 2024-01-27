بحضور «النبراوي».. تفاصيل ما حدث في عمومية شعبة الهندسة المدنية

عقدت السبت 27 يناير 2024 شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين جمعيتها العمومية برئاسة أحمد حشيش وفي حضور طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأحمد البدوي وكيل النقابة.

وخلال كلمته الافتتاحية عبر المهندس طارق النبراوي عن سعادته لمشاركته فى فعاليات الجمعية العمومية للشعبة المدنية، لمناقشة ووضع الخطط للمستقبل، قائلا "أتمنى نجاح الجمعية العمومية للشعبة بعد عام طويل، تعبنا فيه جميعًا، وتعرضت فيه النقابة لعواصف شديدة، ولكننا موجودين ونخطط للمستقبل، ونجحنا في حماية استقلال النقابة، ونعمل لحل مشاكل النقابة ودفعها للأمام، وكل الحاضرين تكبدوا المشقة من أجل رسم مستقبل النقابة والمهندسين".

وأشار نقيب المهندسين إلى أن اللقاء القادم سيكون يوم الجمعية العمومية للنقابة أول مارس القادم لمناقشة أمور عديدة تهم النقابة ومسيرتها الفترة القادمة. مختتمًا كلمته بالتأكيد أنه على ثقة أن النقابة ستخطو دائما للأمام طالما الجميع يعملون مع بعضهم البعض لصالح النقابة والوطن.

وفى سياق متصل عبر الدكتور أحمد البدوي سعادته بحضور الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية باعتباره أحد أعضاء الجمعية كونه مهندسا مدنيا، قائلا "سعيد بتواجدى وسط زملائى، رئيس الشعبة وأمين الشعبة ووكيلها وأعضاء مجلس الشعبة جميعا، وأعبر عن امتناني للجميع، ونجتمع اليوم لعرض الخطة القادمة، والاستماع لطلبات المهندسين"، مختتما كلمته بالتأكيد أن الجميع فى النقابة موجود لخدمة المهندسين جميعا.

وكان المهندس أحمد حشيش أكد خلال كلمته بعد إعلانه صحة انعقاد الجمعية بعد تأجيلها ساعتين، أن الشعبة لم تألوا جهدًا للوصول إلى ما يُرضى أعضاء الجمعية العمومية، مستعرضا نشاط الشعبة خلال عام 2023، والتى عكست مدى الجهود المبذولة من مجلس الشعبة لخدمة مهندسى مدني، وبما يتكامل مع رؤية النقابة ورسالتها وأهدافها، ومحاور عملها سواء على المستوى الوطني أو تنظيم مهنة الهندسة وتطويرها، وبناء قدرات المهندسين للمشاركة بفاعلية في عمليات البناء والتنمية. مؤكدا حرص الشعبة على التواصل الدائم مع أعضاء الجمعية العمومية، بحيث لا يقتصر التواصل على يوم واحد خلال السنة وهى الجمعية العمومية، لذا فمن المقترح عقد لقاءات شهرية دورية مع أعضاء الجمعية العمومية للشعبة للاستماع لآرائهم وأفكارهم والعمل على تنفيذها قدر الامكان.

وأوضح أنه فى إطار الدور الوطني فقد قامت الشعبة بعدة زيارات للعديد من المحافظات لبحث أوجه التعاون المشترك بين النقابة والمحافظة، منها زيارة وفد من الشعبة برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين لمحافظ شمال سيناء، في مقر مبنى المحافظة بمدينة العريش، وكذا زيارة وفد الشعبة لمحافظ مطروح، وكذلك محافظة بورسعيد، موضحا أنه تم خلال الزيارات التأكيد أن النقابة تكرس كافة خدماتها وخبراتها الاستشارية لتقديم مختلف أشكال التعاون مع المحافظتين عبر المشاركة في الخطط والمشروعات التنموية وتقديم الدعم والاستشارات الهندسية، فضلا عن المشاركة في خطط التنمية، بوصف النقابة هي الاستشاري الأول للدولة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية متخصصة من الشعبة لدراسة الحالة الانشائية لمجموعة من المباني الخدمية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكذا لزيارة محافظة الوادي الجديد لمعاينة مقر النقابة الفرعية بمدينة الخارجة، لإعداد تقرير فنى بشأن تطويرة ورفع كفاءته. بالاضافة إلى تشكيل لجنة الاستلام النهائى لمصيف المهندسين بمحافظة مطروح بمنطقة كليوباترا.

وقال أنه فى إطار سعى الشعبة لاطلاع المهندسين على كل ما هو جديد فى كافة مجالات الهندسة المدنية، لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم، فقد عقدت الشعبة عدة محاضرات وندوات، حيث تم تنظيم ندوة عن "المواد والمنشآت والنظم الذكية .. آفاق بلا حدود"، كما تم عقد ندوة "استخدامات الحاسب الآلي في الهندسة المدنية"، تتضمنت 5 محاضرات، وأخيرا الندوة التي تم عقدها عن "عقد المقاولة والقانون المدني المصرى، ومفاهيم مغلوطة فى عقد المقاولة" حاضرت فيها المهندسة فيجا شربى مستشار العقود والمحكم الدولي.

بدوره عبر المهندس فادى البغيلى أمين الشعبة عن أمله أن يكون اللقاء مثمر وأن يكون هناك حوار بناء يمكن البناء عليه، قائلا: "لقد مر هذا العام على النقابة بظروف عصيبة ومتلاحقة، تأثرت شعبتنا بها، وانتهت بفرض إرادة الجمعية العمومية يوم 30 مايو الماضي، وشهدت الشعبة استقالة رئيس الشعبة السابق وتولى المهندس أحمد حشيش رئاسة الشعبة، ونجحنا فى شعبتنا فى تسيير كافة الأعمال والرد على كافة الشكاوى والاستفسارات وانتظام سير الأعمال الخاصة باللجان الاستشارية ولجان القيد والمعادلة"

وأكد "البغيلي" فى ختام كلمته على وقوف الشعبة مع قرارات النقيب الخاصة بجودة التعليم.

من جانبه استعرض الدكتور ناصر خالد عضو المجلس الأعلى للنقابة، نشاط اللجنة الاستشارية للشعبة، مؤكدًا أن مجلس الشعبة لا يتدخل فى عمل اللجنة أو نتيجة اختبارات منح لقب استشاري. موضحا أنه نظرا لكثرة الشكاوى فقد تم تجديد دماء أعضاء اللجنة طبقا للشروط، حيث يتم مخاطبة كافة الجامعات في مصر لترشيح الأساتذة في التخصصات المختلفة في مجال الشعبة بشرط أن يكونوا مهندسين استشاريين لمدة لا تقل عن 5 سنوات لضمان خبرتهم المهنية، كاشفا أنه جاري العمل على تشكيل لجنة للتظلمات.

واستعرض "خالد" عدد الطلبات المقدمة لترخيص وتأسيس مكتب استشاري مدني (نوعي)، وكذا طلبات الحصول على لقب استشاري والتي تعكس مدى الجهود المبذولة في هذا الإطار.

فيما أشار المهندس الاستشاري علاء عوض وكيل الشعبة خلال كلمته المقتضبة أن مجلس الشعبة منذ اجتماعاته الأولى اتخذ قرار بضرورة عودة مجال الإشراف على التنفيذ، وهناك إصرار على تنفيذ هذا القرار.

من جانبه استعرض المهندس مايكل جرجس أمين مساعد الشعبة الإجراءات المتبعة في لجنة القيد والمعادلات بالشعبة، مؤكدًا أن اللجنة تتخذ إجراءات صارمة للتأكد أن الخريجين حاصلين على ثانوية عامة علمي وليس أدبي، موضحًا نشاط لجنة القيد والمعادلات خلال عام 2023، حيث تم قبول 111 طلبا لإضافة لقب دكتور وقبول 71 طلبا لإضافة الماجستير وقبول 160 طلبا للقيد بالنقابة من الطلبة الدارسين بالخارج.

وفيما يتعلق بخطة عمل الشعبة خلال الفترة القادمة أوضح المهندس أحمد حشيش أنها تتمثل فى العمل على ثلاثة محاور وهى خدمة المهندس والمهنة والنقابة من خلال تفعيل دور المهندس المزاول والأخصائي لكل مرحلة، وتحديد قواعد منح درجة الاستشاري في كل تخصص وتطوير اختيار لجان منح درجة الاستشاري، وتحديد الشهادات العلمية المعترف بها لكل تخصص وطريقة الحصول عليها والاحتياجات المطلوبة لها لتطبيقها والدروات التدريبية اللازمة لنيلها، بالإضافة إلى تحديد المعاهد العلمية والدوريات البحثية المميزة في كل تخصص وتعريف طريقة ربط أعضاء الشعبة بها، وكذلك عمل جروب على الواتس لكل أعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية الممثلين لشعبة مدني، لضمان التواصل المستمر، وكذا الدفاع عن المهندسين المدنيين والدفاع عن مصالحهم وشئونهم داخل وخارج مصر، والعمل على حل شكاوى المهندسين المدنيين فى المجالات المختلفة.

وفى نهاية فعاليات الجمعية تم فتح باب المناقشات والاستماع لآراء وأفكار وشكاوى وتوصيات أعضاء الجمعية العمومية، أكد خلالها المهندس أحمد حشيش أن مجلس الشعبة سيعمل جاهدا على تنفيذ ما يمكن تنفيذه من تلك التوصيات.

وقد انعقدت الجمعية بحضور كل من المهندس محمد الواضح، والمهندس محمد ثروت، والمهندس وليد فواز أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس علي جلال، والمهندس الاستشارى أحمد رمزي، والمهندس خالد توكل أعضاء مجلس الشعبة المدنية.