تفاصيل ما حدث داخل عمومية شعبة الهندسة المعمارية

عقدت شعبة الهندسة المعمارية داخل نقابة المهندسين المصرية جمعيتها العمومية العادية السبت 27 يناير 2024، بحضور مهندس هشام سعودي وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد حمودة – أمين عام مساعد النقابة، إضافة إلى حشد من أعضاء الشعبة.

استعرضت الجمعية العمومية السياسة العامة للشعبة، واعتمدت التقرير السنوي عن نشاط مجلس الشعبة خلال عام 2023، وناقشت خطة عمل الشعبة خلال عام 2024، وشهدت مناقشات موسعة تضمنت عدة مقترحات لعدد من أعضاء الجمعية العمومية تتعلق بالمهنة والعمل النقابي خلال الفترة القادمة.

في كلمته أمام الجمعية العمومية دعا المهندس هشام سعودي إلى التكامل بين شعب النقابة ولجانها المختلفة، قائلا: "المتغيرات من حولنا تحتم علينا التقارب والتعاون وتبادل الخبرات لنحقق في النهاية نتائج أفضل يلمسها جموع المهندسين في كل الشعب الهندسية".

وأضاف: "ينبغي على كل الشعب الهندسية التعاون وتبادل الرؤي والمقترحات مع الشعب الأخرى التي تتلامس معها في قضايا عديدة وشئون كثيرة، وأتمنى أن تتعاون كل الشعب الهندسية وتتكامل لنكون في النهاية بوتقة واحدة لمهنة واحدة تشمل كل التخصصات الهندسية، وأتمنى أن تكون شعبة عمارة هي البداية لتحقيق هذا التقارب باعتبار العمارة دائما المجال الذي يتلامس وجميع الشعب الهندسية الأخرى".

وفي كلمته أمام الجمعية العمومية قال المهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين: "على مدى 4 سنوات أديت دوري النقابي بشكل يرضي ضميري، وأعتبر نفسي محظوظا بمزاملة عدد من القامات النقابية العظيمة، وكنت عضو الشعبة الوحيد الذي قضى 4 سنوات ممثلا للشعبة بالمجلس الأعلى وخلال الشهور الستة الأخيرة صرت أمينا عاما مساعدا للنقابة".

وأضاف: "عندما كنت رئيسا للجنة القيد والمعادلات بالشعبة حققت نتائج إيجابية ملموسة، وكان للجنة السبق في دعوة التواصل مع المهندسين المغتربين، بهدف تعريف المهندسين بالعمل النقابي وبدور النقابة أيضا عندما كنت رئيسا للجنة الإستشارية أنجزنا عدد من الملفات المهمة وكانت اللجنة تنعقد بشكل دوري أسبوعيا، وكنا أول من استحدث لجنة للتظلمات داخل الشعبة المعمارية، واستحدثنا مجالات استشارية في إدارة المشروعات المعمارية وإدارة مشروعات التخطيط العمراني".

وأشار الأمين العام المساعد للنقابة إلى أن نقابة المهندسين تدرس حاليا إنشاء مركز تحكيم تابع للنقابة.

وفي نهاية كلمته وجه "حمودة" التحية لكل من انتهت فترة انتخابهم، متمنيا التوفيق والسداد لكل من ينتخبهم المهندسين ليواصلوا العطاء النقابي خلال الفترة القادمة".

وفي كلمتها خلال الجمعية العمومية أكدت الدكتورة المهندسة ولاء نور رئيس الشعبة المعمارية أن هذه الجمعية العمومية هي الأخيرة لها كرئيسة للشعبة، مشيرة إلى أنها خلال الفترة القادمة ستمارس دورها النقابي كعضوة جمعية عمومية وليس كرئيس للشعبة، قائلة: "دخلت النقابة عام 2020 وكان هدفي هو تحقيق خدمات نقابية متميزة وكان حلمي أن أحقق ما أتمناه بنسبة 100% ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه".

وأضافت: "عملت بالشعبة في ظروف صعبة من بينها جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات وكان كل أعضاء مجلس الشعبة يقومون بدورهم، ولكن ما تم تحقيقه لا يرضي أحلامي وطموحاتي ولهذا فضلت أن أمارس دوري النقابي في الفترة القادمة كعضو جمعية عمومية فقط".

وأوضح الدكتور مهندس سعد مكرم وكيل الشعبة أن السياسة العـامة للشعبة تتمثل فى تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشُعبة، والنظر في شئون المهنة ورفع مستواها وما يهم أعضاء مجلس الشعبة، ووضع سياسة الشُعبة،والتي تتمثل في تحقيق المحـاور الأسـاسيـة والقـيام بمهـامها المهــنية نحو المهندسين المعمــــارييـــن لرفع شــــأن مهـــنة الهـــندســـة المعـــمارية على مستوى المحـور الوطـني، والمهـني، والخدمي، مستعرضا أنشطة وفعاليات مجلس شعبة الهندسة المعمارية من خلال اللـجــان المنبثقة منها: لجنة القيد والمعادلات واللجنة الاستشارية ولجنة الشكاوى مستعرضا عدد الطلبات المقدمة للجان، والتي تعكس مدى الجهود المبذولة، موضحًا أن الشعبة قامت من خلال لجنة التراث بزيارة ميدانية (لحديقة أنطونيس - بمحافظة الإسكندرية)، وذلك للوقوف على حقيقة ما يحدث من تطوير وتوضيح الأمر بشكل يقطع الطريق على أية إشاعات حول عملية تطوير الحديقة التاريخية.

وأشار "مكرم" إلى أنه فى إطار حرص الشعبة على تطوير مهارات المهندسين والعمل على تأهيلهم لسوق العمل فقد تم تنظيم عدد من البرامج التدريبية أون لاين للمهندسين للمساهمة في تنمية مهاراتهم المهنية وفقاً لمتطلبات سوق العمل، كاشفا أنه فى إطار عمل لجنة المسابقات المعمارية والتخطيط جاري تنظيم مسابقة معمارية لتطوير ورفع كفاءة موقع نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، وتنظيم مسابقة معمارية لنادى المهندسين بأسوان (كوم أمبو).

واستعرض "مكرم" نشاط لجان التنمية المستدامة، والمشاركة المجتمعية، والتواصل، وشباب المعماريين، موضحا أن الشعبة شاركت في اجتماع الجمعية العمومية لهيئة المعماريين العرب بالقاهرة، وكذا مشاركة الشعبة من خلال ممثليها في جمعية المعماريين المصريين، وتعاون الشعبة مع جمعية التخطيط العمراني المصرية، بالإضافة إلى مشاركة الشعبة فى إعداد لائحة مزاولة المهنة والتأكيد على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستصدار دليل إجراءات لجميع خدمات مزاولة المهنة، واستخدام هذا الدليل في ميكنة هذه الإجراءات بصورة كاملة.

وأشادت الجمعية العمومية بالدور الذي يقوم به المهندس أحمد التوني عضو المجلس الأعلى، في تحقيق التواصل بين مهندسي عمارة، مؤكدة على أهمية التواصل الدائم بين مهندسي الشعبة المعمارية في ربوع مصر.

وأوصت الجمعية العمومية بتشكيل لجنة لتحرير عقد معماري خاص بالنقابة العامة مستعينا بالفيديك وما يوازيه، وكذلك تطوير عملية التدريب المستمر من خلال النقابة، والمزيد من دراسة لائحة مزاولة المهنة من قبل الشعبة تمهيدا لعرضها على المجتمع المعماري والهندسي.

شهدت الجمعية العمومية تكريم أعضاء مجلس الشعبة لجهودهم خلال الفترة الماضية، وشملت قائمة المكرمين دكتور مهندس محمود علوي، ودكتورة مهندسة نهى عز، ودكتور مهندس أحمد الزيات، ومهندسة ياسمين الموجي، ومهندس استشاري محمد حمودة ، ومهندس استشاري محمود العربي، والدكتور مهندس معتز طلبة، والمهندس أحمد التوني والمهندس مدحت السيد والدكتور مهندس أحمد أبو السعادات، والمهندس محمد فريد والدكتور مهندس ياسر المغربي والدكتور مهندس سعد مكرم والدكتورة مهندسة ولاء نور، وقام وكيل النقابة بتسليم شهادات التقدير للمكرمين.