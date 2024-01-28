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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 منها لا يعاد أو يتكرر| 7 أسرار أساس الإيمان والتعليم بالكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تعترف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسبعة أسرار، وهي أساس الإيمان والتعليم الأرثوذكسي، فهي طقوس مرئية يقوم بها الكاهن لإحلال بركة إلهية غير منظورة وذلك بفعل روح الله القدوس الذي حل بمواهبه في يوم الخمسين على التلاميذ القديسين ورسل السيد المسيح وبحسب ما أسسه يسوع نفسه وسلمه للرسل وهم بدورهم سلموه للكهنة بوضع اليد الرسولية.

أسرار الكنيسة الـ 7

فالسر هو عمل مقدس يتم بالصلاة واستخدام وسائط حسية منظورة لينال بها نعمة الله ومواهبه غير المنظورة.

ولذلك أن السر هو الشكل المنظور لنعمة غير منظورة، والله أراد استخدام أشياء منظورة لأننا الآن في الجسد، والجسد هو شئ مادي لا يُدرك سوى الماديات، الإنسان روح وجسد، والروح تدرك الروحيات والجسد لا يُدرك سوى الماديات، لذلك فاستخدام المواد في الأسرار هام حتى يُدرك الجسد ما يحصل عليه.

وللكنيسة 7 أسرار وترتبها:

  • سر المعمودية : المعمودية هي مثال لموت المسيح ودفنه.
سر المعمودية 
  • سر الميرون: الميرون كلمة تعني طيب مقدس أو دهن مقدس، يدهن به بعد المعمودية.
سر الميرون
  • سر الافخارستيا (التناول): التناول المقدس له قدسيته الخاصة ويجب التناول منه باستحقاق أي التوبة والنقاوة والإيمان بفاعلية السر.
سر الافخارستيا
  • سر التوبة والاعتراف: أسس الرب هذا السر قديمًا والاعتراف له شروطه بأن الإنسان يعترف في قرارة نفسه بالخطأ ويعترف أمام الله وأمام من أخطأ في حقه وأن يعترف أمام الأب الكاهن الذي أخذ سلطان الحل والربط.
سر التوبة
  • سر مسحة المرضى: هذا السر من أسرار الكنيسة السبعة وهو للشفاء من أمراض النفس والجسد والروح بمغفرة الخطايا وأسسه الرب يسوع في العهد الجديد وهذا الزيت عبارة عن زيت نقي ثم يصلي عليه الكاهن ويوضع فيهم سبع فتائل من القطن ويصلي عليهم سبع صلوات مرتبه منذ عهد الرسل ومتفق عليها من جميع الكنائس الرسولية ويوقدون سبع فتائل رمز لكمال حلول مواهب الروح القدس لشفاء المريض باسم الرب يسوع وصلاة الإيمان تشفي المريض.
سر مسحة المرضى
  • سر الزيجة: سر الزواج هو من أول الأسرار التي أسسها الرب الإله منذ بدء الخليقة وهو الذي قام بنفسه بإتمام هذا السر عندما رأى أنه "ليس جيدًا أن يكون آدم وحده فاصنع له معينا نظيره".
سر الزيجة
  • سر الكهنوت: سر الكهنوت هو تاج الأسرار لأنه بدونه لا يمكن للكنيسة أن تستمر ولا يمكن لأحد أن ينال مواهب الروح القدس بدونه وهذا السر قد تأسس منذ البدء كباقي الأسرار المقدسة.
سر الكهنوت 

المعمودية هي باب الأسرار 

ويرجع السبب في ترتيب الأسرار هكذا هو أن المعمودية هي باب الأسرار وبدونها لا يمكن نوال استحقاقات الفداء، فهي سر الولادة من فوق.

والكهنوت وضع في آخر الأسرار لأنه تاج الأسرار ومتممها فبدونه لا يتم أي سر منها.

والميرون بعد المعمودية لأن الرسل كانوا يضعون الأيادي مباشرة بعد العماد ولأن الذي غُرِسَ في جسد المسيح بالمعمودية يحتاج إلى مواهب الميرون للتثبيت في الطبيعة الجديدة.

ثم بعد ذلك سر الافخارستيا (التناول) خبز الحياة الذي هو جسد السيد المسيح ودمه.

ووضع سر التوبة والاعتراف بعد التناول حتى يسارع من قد تطهر بالمعمودية وتغذى بالتناول إلى مداومة الحفاظ على النعمة التي أخذها لتحيا نفسه طاهرة، ولأن شفاء النفس يؤدي إلى شفاء الجسد "اعترفوا..  لكي تُشفوا".

لذلك وضع سر التوبة سابقا لسر مسحة المرضى، ثم بعد ذلك الزيجة لولادة أعضاء الكنيسة بالجسد، ثم الكهنوت لولادة الأعضاء الروحيين ولإقامة الأسرار وانتشار الكنيسة، فالأسرار تبدأ بسر الولادة وتنتهي بواسطة الولادة.

أسرار تعاد ولا تعاد 

وهناك أسرار يمكن تكرارها والتي لا يمكن تكرارها :

  • إن أسرار المعمودية والميرون والكهنوت (بكل رتبه الثلاث) تترك أثرا أو سمة لا تُمحى (أسرار واسمة) في النفس الإنسانية القابلة لها، لذلك فهي لا تُعاد.
  • ولكن يمكن تكرار سر مسحة المرضي.
  • أما سري التناول والاعتراف فيجب تكرارهما بصفة مستمرة ومنتظمة قدر الإمكان، للحفاظ على نقاوة الإنسان بالاعتراف وحفظه من السقوط والخطيئة بالتناول المتواصل وباستحقاق السر المقدس.
  • وسر الزيجة فلا يعاد، فلو كان كلا الخطيبين المتقدمين للزواج قد سبق زواجهما قبل ذلك (أي أرامل) فالكنيسة تزوجهما بدون إكليل ولكن كسماح (تحليل وليس إكليل)، ولكن يُصلى الإكليل كاملا إن كان كلا أو أحد الطرفين بكرا.
أسرار أسرار الكنيسة الـ 7 سر المعمودية سر الميرون سر الافخارستيا سر التوبة والاعتراف سر مسحة المرضى سر الزيجة سر الكهنوت

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