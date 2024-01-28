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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الضرائب: على الممولين ضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة

صدى البلد

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ( من المرحلة الرئيسية الرابعة )  لمنظومة الايصال الالكتروني ملزمون بإصدار (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى،  اعتبارًا من ١ فبراير ٢٠٢٤ ، مطالبة الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة ، وتسجيل كافة الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي.

وأوضحت " رشا عبد العال "  أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتدادا لها ، فهى مكملة لعملية التحول الرقمى ، موضحة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص  بتعاملات  B2B  ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة ) ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي  من خلال التكامل الفني مع أجهز أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع  POS  وذلك لتعاملات B2C ، وذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية ، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية .

  وأفادت" رشا عبد العال " أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الإقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لإستخدامها في تحليل البيانات ، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص ، ورد الضريبة ، و تقديم الإقرارات الضريبية. 

    وأوضحت  " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن مستند الإيصال الإلكتروني هو الإيصال الذي يتم إصداره ، ويتميز الإيصال الإلكتروني بأنه مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة ،  ويُمكن التحقق منه رقميًا  ، وغير قابل للتلاعب ، وهناك رقم تعريفي فريد لكل إيصال .

و نوهت إلى أن  أنواع الإيصالات الإلكترونية  10 أنواع ايصالات متخصصة بالاضافة إلى الإيصال العام ، وأنواع الايصالات تتمثل في الإيصال الخاص بالتجزئة ، الإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، الإيصال الخاص بخدمات النقل ، الإيصال الخاص بخدمات الترفية ، الإيصال الخاص بالخدمات المهنية ، الإيصال الخاص بالخدمات العامة ، إيصال المرافق ، الإيصال الخاص بالخدمات المصرفية ، الإيصال الخاص بالتعليم ، الإيصال الخاص بخدمات الشحن .

    وطالبت " رشا عبد العال" الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على  بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم  دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك  الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين على الرابط التالي : 

 https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 

مصلحة الضرائب منظومة الإيصال الإلكتروني إيصالات ضريبية إلكترونية

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