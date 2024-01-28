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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يبحث التصميمات الخاصة باستكمال مشروع تطوير مصرف كيتشنر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باعضاء وفد الشركة الثلاثية للاعمار والمقاولات، ومسئولي ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، لاستعراض التصميمات الخاصة بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر باشراف وزارة التنمية المحلية الذى يتم تنفيذه بتمويل اوروبى.

واكد "مختار" ان هناك منظومة قيم اخلاقية واجتماعية وقانونية تحكم العمل من أجل تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين بنطاق المحافظة.

وقال "مختار" اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل جميغ المشاكل التي تواجههم، منوها بان التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة هما أساس متطلبات الوظيفة لأي مسئول وأساس النجاح والتفوق.

وقال "مختار" ان هناك 6 ملفات عمل اساسية تحتاج الي المتابعة المستمرة في مقدمتها ملف ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية وملفات التصالح والتقنين والبناء المخالف والمتغيرات المكانية والنظافة.

وشدد "مختار" علي ضرورة  تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبره لرفع المخلفات البلدية والصلبه ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة.
 

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إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه ادارة المخلفات الصلبة التعديات علي الأراضي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المتغيرات المكانية عديات على الأراضي الزراعية نطاق المحافظة مخلفات الصلبة الدكتور أيمن مختار

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