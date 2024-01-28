الغزل والنسيج: وقفنا ضد الفتنة الكبرى داخل نقابة المهندسين وناصرنا الحق

عقدت شعبة هندسة الغزل والنسيج، السبت 27 من يناير الجاري، بمسرح النقابة العامة للمهندسين، 30 شارع رمسيس، جمعيتها العمومية العادية.

في كلمته، رحب الدكتور حماد عبد الله حماد- رئيس شعبة هندسة العزل والنسيج، بالأعضاء الحضور، وهنَّأ المهندسة الاستشارية زينب عفيفي، أقدم نقابية في مصر، بمناسبة مرور 50 عامًا على عملها النقابي، مشيرًا إلى أن أعمال وإنجازات الشعبة هي خبرة تراكمية وامتداد لعمل المهندسة زينب عفيفي.

وأوضح "حماد" أن الشعبة تشارك بفعالية في إدارة النقابة، وكان لها موقف واضح ضد ما سمَّاه بالفتنة الكبرى خلال العام الماضي والوقوف بجانب الشرعية ونصرة الحق، بصرف النظر عن الأشخاص، كما ساهمت الشعبة في صيانة مبنى النقابة، وتغيير مدخل النقابة ودهان الواجهة.

واستعرض "حماد" تقرير وإنجازات الشعبة خلال العام المنصرم، وخطتها عن العام الحالي، وحظيا بموافقة إجماعية من الأعضاء الحاضرين.

من جهته، عبَّر المهندس سمير أبو الفتوح- وكيل الشعبة، عن افتخاره بانتمائه لشعبة العزل والنسيج، ومقدمًا التهنئة للمهندسة زينب عفيفي، بمناسبة مرور 50 عامًا على عملها النقابي.

وأشاد "أبو الفتوح" بفعالية أعضاء الشعبة المشتركين في لجان النقابة المختلفة، قائلًا: "أي عضو من شعبة غزل ونسيج يكون فعالًا في أي لجنة يشترك فيها"، ومن أبرز تلك اللجان، لجنة الرعاية الصحية، ولجنة الإعانات المرضية.

وعن توجُّه الشعبة داخل المجلس الأعلى، تحدث المهندس يحيى الطنباري - عضو المجلس الأعلى عن الشعبة، قائلا: "شعبة غزل ونسيج مليئة بالكفاءات، ولأول مرة تدخل النقابة في صراعات، خلال العام الماضي، وكُنَّا واقفين مع المواقف الصحيحة بصرف النظر عن الأفراد، وكنا دائمًا ندعو الجميع للحرص على الصالح العام".

من جانبه، أثنى الدكتور المهندس الأمير محمد إمام- أمين الشعبة، على أسلوب عمل الشعبة، قائلا: "الشعبة دائمًا كيان واحد، وليست أفرادًا، نتفق جميعًا على توجُّه وننطلق منه، نعمل للمصلحة العامة، للوصول بالشعبة إلى أفضل وضع"، مشيرًا إلى أن "الهدف من العمل النقابي، هو تحسين وضع المهنة لجميع أعضاء النقابة".

وعن ملف يعد من أهم الملفات المطروحة حاليًا، وهو "لائحة مزاولة المهنة"، تحدث المهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى عن الشعبة، قائلا: "أول مشروع لائحة مزاولة المهنة كان عام 1994، وبعدها فُرضت الحراسة على النقابة، حتى عام 2011، وبدأت المجالس المنتخبة في التفكير في لائحة مزاولة المهنة، إلا أنها كانت تُعرض على بعض الشُّعب دون الشُّعب الأخرى، الأمر الذي أدى إلى اعتراضنا، وطالبنا بعمل لائحة موحَّدة، وقدَّمنا مقترحًا بها، وفي عام 2022 مررنا بفترة عصيبة، ولكن لجنة مزاولة المهنة عملت حتى خرجت اللائحة إلى النور في الفترة الماضية".

وأشار "ريحان" إلى أن اللائحة تنظم العمل المهني للمهندس، فيما يتعلق بحقوقه وواجباته، والتخصصات الهندسية، ومجالات الهندسة، ومسئوليات المهندس، وتنظم فئات للمهندسين، ليكون لكل مهندس مسئولياته، بالإضافة إلى الضوابط والأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية، وكيفية إصدار مكتب استشاري، قائلًا: "باختصار شديد جدًّا، تحافظ على المهندس"، كما تحدث" ريحان" عن دور الشعبة في المنظومة الطبية، التي يشغل رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بها، وعن دورها في العمل على تغيير شكل المنظومة الطبية بالنقابة، والعمل على أن تكون ملكيتها وإدارتها كاملة للنقابة، مشيرًا إلى دور الشعبة داخل المجلس الأعلى بالمشاركة في لجان تحقيق وتقصي الحقائق بالنقابات الفرعية.

وفي ختام الجمعية العمومية، دارت نقاشات موسعة وتبادل الآراء وتقديم الاقتراحات، بين جميع الأعضاء، انتهت بالتوصية برفع الحد الأقصى لكل من الإعانة المرضية، وصندوق الرعاية الصحية.