مصر ثامن مصدر تمور لماليزيا ب1.7 مليون دولار

أفاد المكتب التجاري المصري في كوالالمبور، في دراسة حديثة، أن مصر الثامن في تصدير التمور إلي ماليزيا في 2023، بقيمة 1.7 مليون دولار وبنسبة 2% من إجمالي واردات الأخيرة بقيمة 40 مليون دولار.

واوضحت الدراسة، أن كل من تونس وإيران والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات من أهم الدول المصدرة للتمور الي السوق الماليزي بنسبة 77% حيث تستحوذ تونس علي نسبة 27% تليها إيران ثم الصين.

ولفتت الدراسة، أن ماليزا لا تفرض اي رسوم جمركية علي وارداتها من التمور وبالرغم من ذلك تراجعت الصادرات المصرية في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2023 بنسبة 28%.

وأشارت إلى أن شهادة حلال داخل ماليزيا أساسية في التصدير و لا تنطبق فقط علي المنتجات الغذائية بل تشمل أيضا مياه الشرب والملح والأثاث حيث يمتد مفهوم حلال ليشمل طبيعة نشاط الشركة والا يوجد بها اقسام لإنتاج الخمور أو لحم الخنزير أو أي نشاط غير حلال.

وننشر التفاصيل الكاملة للدراسة التسويقة عن التمور في ماليزيا.