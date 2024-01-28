فيرمينو يقود هجوم أهلي جدة أمام الزمالك

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تشكيل فريقه لمباراة الزمالك في نهائي كأس دبي للتحدي، وكان التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله عبده.

الدفاع: بندر الشمراني – ميريح ديميرال – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار.

الوسط: محمد المجحد – علي الأسمري – زيد العنزي.

الهجوم: سميحان النابت – روبيرتو فيرمينو – أليوسكي.

بالنسبة لتشكيل الزمالك في المباراة، جاء كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي «الونش» - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف «روقا» - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق «شيكابالا».

يتنافس الفريقان في هذه المباراة النهائية لكأس دبي للتحدي، وتجذب هذه المباراة اهتمامًا كبيرًا من الإعلام والجماهير.