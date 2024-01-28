وكيل وزارة تعليم الأقصر يتفقد تدريب تنشيطي لمعلمي اللغة الفرنسية

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر التدريب الذي يقيمه ويشرف عليه توجيه اللغة الفرنسية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

رافقه خلال الجولة هاني وصفي موجه عام اللغة الفرنسية، والذي أوضح أن التدريب يقام وفقاً للتعليمات الوزارية، والذي يستمر لمدة 3 أيام، ويعد تدريباً تنشيطياً للمعلمين، ويستهدف معلمين بالإدارات السبعة.

كما أوضح خالد أن اعتناء الوزارة بتعليم اللغة الفرنسية للطلاب يرجع إلى أنها تعد من اللغات الأكثر شهرة وانتشاراً حول العالم، حيث يتحدثها أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتعتبر اللغة الرسمية في عدد من الدول مثل فرنسا وكندا وسويسرا ولبنان وبلجيكا وغيرها. وتعد اللغة الفرنسية أيضاً لغة عمل لدى العديد من المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من الشركات العالمية الكبيرة.