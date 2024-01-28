عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوم «طيِّب» في حضرة الإمام..طلاب برنامج "تعزيز كوادر العلماء" يُتوجون تخرُّجهم بلقاء شيخ الأزهر

شيخ الأزهر الدكتور
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب و د/نهلة الصعيدي

التقى طلاب برنامج «تعزيز كوادر علماء مسجد الاستقلال بإندونيسيا» بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. 

ونشرت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، تفاصيل اللقاء في منشور على فيس بوك. 

وقالت الصعيدي : في يومٍ أغرَّ طيِّبٍ سعدتُ بالتوجُّه بصُحبة أبنائي الإندونيسيين طلابِ برنامج «تعزيز كوادر علماء مسجد الاستقلال بإندونيسيا» إلى مكتب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف؛ ليكون لقاؤهم بإمام المسلمين خيرَ تتويجٍ لهذه الكوكبة المُفعمَة بحُبِّ العلم والهائمةِ حبًّا للأزهر الشريف وإمامه، ولتكون وصيتُه لهم خيرَ ما يختمون به رحلتهم إلى مصر الأزهر، وأبلغَ زادٍ يتزوَّدونه في طريق الدعوة إلى الله.

وتابعت : وكم زادت سعادتي وعَلَتْ بهجتي حين شكرني وفودُ الطلاب أمام فضيلة الإمام الأكبر وجموعِ الحاضرين على ذلكم الجهد المبذول في خدمتهم، والسَّهر على رعايتهم وتذليل العقبات أمامهم - وهو ما يزيدني مسئوليةً وإصرارًا على مواصلة الجِدِّ والاجتهاد في خدمة أبنائنا الوافدين - لكنَّ الإمامَ الطيِّب؛ اسمًا ووصفًا، بأدبه الرفيع، وذوقه العالي، وتواضُعه الجَمّ، سرعان ما استدرك على الطلاب قائلًا: «بل نحن من نُقدِّم لها الشكر في الداخل قبل الخارج».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

الزمالك يفوز على أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

ترشيحاتنا

باحث سوداني يكشف أسباب زيارة عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على كنيسة إسطنبول

فصائل عراقية تعلن مسئوليتها عن الهجوم على قاعدة التنف وقتل 3 عسكريين أمريكيين

شكري يبحث مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية جهود إدخال المساعدات لغزة

بعد رفض السيسي محادثته.. نتنياهو يذكر مصر في مؤتمر صحفي فماذا قال؟

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ