يوم «طيِّب» في حضرة الإمام..طلاب برنامج "تعزيز كوادر العلماء" يُتوجون تخرُّجهم بلقاء شيخ الأزهر

التقى طلاب برنامج «تعزيز كوادر علماء مسجد الاستقلال بإندونيسيا» بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ونشرت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، تفاصيل اللقاء في منشور على فيس بوك.

وقالت الصعيدي : في يومٍ أغرَّ طيِّبٍ سعدتُ بالتوجُّه بصُحبة أبنائي الإندونيسيين طلابِ برنامج «تعزيز كوادر علماء مسجد الاستقلال بإندونيسيا» إلى مكتب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف؛ ليكون لقاؤهم بإمام المسلمين خيرَ تتويجٍ لهذه الكوكبة المُفعمَة بحُبِّ العلم والهائمةِ حبًّا للأزهر الشريف وإمامه، ولتكون وصيتُه لهم خيرَ ما يختمون به رحلتهم إلى مصر الأزهر، وأبلغَ زادٍ يتزوَّدونه في طريق الدعوة إلى الله.

وتابعت : وكم زادت سعادتي وعَلَتْ بهجتي حين شكرني وفودُ الطلاب أمام فضيلة الإمام الأكبر وجموعِ الحاضرين على ذلكم الجهد المبذول في خدمتهم، والسَّهر على رعايتهم وتذليل العقبات أمامهم - وهو ما يزيدني مسئوليةً وإصرارًا على مواصلة الجِدِّ والاجتهاد في خدمة أبنائنا الوافدين - لكنَّ الإمامَ الطيِّب؛ اسمًا ووصفًا، بأدبه الرفيع، وذوقه العالي، وتواضُعه الجَمّ، سرعان ما استدرك على الطلاب قائلًا: «بل نحن من نُقدِّم لها الشكر في الداخل قبل الخارج».