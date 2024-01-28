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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على كنيسة إسطنبول

هجوم مسلح على كنيسة
هجوم مسلح على كنيسة في اسطنبول

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم مسلح مروع على كنيسة بإسطنبول.

وقال التنظيم الارهابي في بيان له،  إن المهاجمين الاثنين تمكنا من الفرار بعد الهجوم.


 ووفقا ل تركيا الآن، قام مهاجمان مجهولان ملثمان بفتح النار داخل كنيسة سانتا ماريا  في منطقة ساريار بإسطنبول، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدة آخرين. 


وقد سادت حالة من الهلع والذعر بين المصلين خلال الهجوم.

تم استدعاء الشرطة والفرق الطبية إلى موقع الحادث على الفور، وتم إغلاق المنطقة لتأمينها وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين. بينما لاذ المهاجمون بالفرار من المكان.


شرعت الشرطة في التحقيق في الحادث ومواصلة البحث عن المهاجمين الفارين. وقد أدان وزير الداخلية علي يرليكايا الهجوم بشدة في بيانه وأكد أن الجهود مستمرة للقبض على المهاجمين وتقديم العدالة.

التحقيق في الحادث التنظيم الإرهابي تنظيم داعش تنظيم داعش الإرهابي حالة من الهلع داعش الإرهابي

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