تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على كنيسة إسطنبول

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم مسلح مروع على كنيسة بإسطنبول.

وقال التنظيم الارهابي في بيان له، إن المهاجمين الاثنين تمكنا من الفرار بعد الهجوم.



ووفقا ل تركيا الآن، قام مهاجمان مجهولان ملثمان بفتح النار داخل كنيسة سانتا ماريا في منطقة ساريار بإسطنبول، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدة آخرين.



وقد سادت حالة من الهلع والذعر بين المصلين خلال الهجوم.

تم استدعاء الشرطة والفرق الطبية إلى موقع الحادث على الفور، وتم إغلاق المنطقة لتأمينها وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين. بينما لاذ المهاجمون بالفرار من المكان.



شرعت الشرطة في التحقيق في الحادث ومواصلة البحث عن المهاجمين الفارين. وقد أدان وزير الداخلية علي يرليكايا الهجوم بشدة في بيانه وأكد أن الجهود مستمرة للقبض على المهاجمين وتقديم العدالة.