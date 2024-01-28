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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ذعر بسبب ما تفعله النمور في شوارع روسية.. ما القصة؟

صدى البلد

أثارت نمور آمور العملاقة، التي تعتبر أكبر القطط في العالم حالة من الفزع بسبب تسببها في إنهاء حياة مجموعة من البشر والحيوانات الأخرى في شوارع روسيا.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، فإنه يُعتقد أن نمور آمور كانت وراء سلسلة من الهجمات خلال العام الماضي، والتي أدت إلى مقـ تل شخصين وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين.

وفي ديسمبر، تعرض فيكتور إس للهجوم الوحشي والقـ تل في منطقة خاباروفسك في شرق روسيا بينما كان يبحث عن "المكان الذي قُتل فيه كلبه على الأرجح على يد نفس الحيوان.


وأصيب الصياد المحلي سيرجي كيالوندزيوجا، 19 عاما، بجروح خطيرة العام الماضي بعد أن قفز نمر بري عبر نافذته وهاجمه، كما نجا بعد أن قتل ابن عمه القطة الكبيرة بالرصاص.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل كلب حراسة ثقيل الوزن يبلغ 60 كيلوجرامًا في منطقة أنوتشينسكي بمنطقة بريمورسكي - على الأرجح على يد نمر من فصيلة آمور، حيث يمكن أن يصل وزن الذكور إلى 190 كيلوجرامًا.

وفي الشهر الماضي، وقعت هجمات نمور على الكلاب في ثلاث قرى على الأقل.

ولا يزال الصيد الجائر يشكل تهديدا للنمور، كما كاد أن يؤدي إلى انقراضها في البرية في العهد السوفييتي.

وقال عالم الحيوان، سيرجي كولشين: "من وجهة نظري، ترتبط [هجمات النمور المتزايدة] بتدمير موائل الحيوانات المفترسة بسبب قطع الأشجار، والصيد المفرط لـ [فرائس النمر] وحمى الخنازير الأفريقية، التي أهلكت ما تبقى من سكان الخنازير البرية.

نمور تلتهم رجلا في حديقة حيوان بباكستان

العثور على 3 نمور بنغالية احتفظ بها زعيم عصابة بالمكسيك قبل هروبه

 

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