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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تنضم إلى الدول التي علقت تمويلها لوكالة "الأونروا"

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت اليابان، مساء اليوم الأحد، تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية كوباياشي في بيان إن اليابان تشعر بقلق بالغ إزاء التورط المزعوم لموظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر.

وأضافت أن بلادها تنظر في التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الادعاءات.

ووفقا لها، خصصت اليابان ما يقرب من 35 مليون دولار كمساهمة للأونروا في الميزانية التكميلية للعام المالي الحالي حتى مارس، وقالت الوزارة إن الأموال لم يتم تحويلها بعد.

وعلق رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، على قرار تجميد مساعدات الأونروا، معتبرا أنه بمثابة تعطيل لقرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل.

وحذر اشتية من أن وقف تمويل الأونروا "أمر خطير للغاية ويجب التراجع عنه".

وقال إن إسرائيل تشن حملة دولية ضد وكالة الأونروا؛ مشيرا إلى أن الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا تشكل 70% من طاقة الوكالة الأممية.

وأضاف رئيس وزراء فلسطين أن المساعدات المقدمة لغزة لا تكفي إلا لـ 8% فقط من سكان القطاع.
وأعلنت تسع دول تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بما يهدد استدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.
قرارات الدول التسع جاءت ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الأونروا، رغم قيام الأخيرة بفصلهم وفتح تحقيق فوري؛ بحسب وكالة "فرانس برس".

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