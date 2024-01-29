أخبار الفن: خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل .. لبلبة تبكى

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامه عن لبلبة وخالد سليم
تاريخ مشرف دائما.. مي كساب تشيد بأحمد السقا في مسلسل جولة أخيرة
أشادت الفنانة مي كساب بدور الفنان أحمد السقا ضم أحداث مسلسله جولة أخيرة الذى أنطلقت أولي حلقاته منذ أيام .
لبلبة باكية: الحب تضحية وأنا قررت أدي حياتي للفن
تحل الفنانة لبلبة ضيفةً على أحد البرامج التليفزيونية قريبًا ومن المقرر أن تتحدث عن بعض الجوانب الشخصية والعملية.
رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل
كشف الفنان خالد سليم، عن تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد من قبل أصدقائه وأشخاص مقربين منه، خصوصا بعد أن وصل وزنه إلى 130 كيلو.
بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير
قضت محكمة جنح النزهة، بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.
بعد أنباء ارتباطه بـ شيرين عبدالوهاب.. ميرهان حسين توجه رسالة لخطيبها السابق
وجهت الفنانة ميرهان حسين، رسالة لخطيبها السابق الدكتور تامر سليم، بعد أنباء ارتباطه بالفنانة شيرين عبد الوهاب.