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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش ملاحقة على الشغل.. يسرا تكشف سبب خروجها من السباق الرمضاني

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة الكبيرة يسرا عن سبب خروجها من سباق رمضان القادم، مؤكدة أنها كانت مشغولة بتصوير مشاريع أخرى يتم عرضها هذه الفترة ومنها مسلسل روز وليلي.

وأضافت يسرا فى تصريح خاص لصدى البلد قائلة: أنا حاليا يعرض لي مسلسل روز وليلى والمسلسل محقق ردود أفعال جيدة، ومن الصعب تقديم عمل أخر خلال هذه الفترة “مش ملاحقة”.

وتابعت يسرا وأيضا من الأعمال التى تعرض لها حاليا فيلم ليلة العيد والذى احتفلت بالعرض الخاص له منذ أيام فى مدينة السادس من أكتوبر.

 


 



العرض الخاص لفيلم ليلة العيد

 

واحتفل نجوم وفريق عمل فيلم ليلة العيد بالعرض الخاص له يوم الأربعاء الماضى داخل سينما مول العرب.

وكان على رأس الحضور الفنانة يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري والمؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز والمنتج أحمد السبكي.

وكان المنتج أحمد السبكي قد طرح البرومو التشويقي الاول لفيلم ليلة العيد - ثورة النساء - بطولة الفنانة يسرا.

 

فيلم ليلة العيد

وتعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد  3 أيام من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، وذلك بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية ، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من عامين دون الكشف عن أسباب للتأجيل ليتم أخيرًا وبشكل مفاجىء طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه  لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام ويستعد لاستقبال الجمهور أخيرًا.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.
 

يسرا مسلسل روز وليلى سباق رمضان فيلم ليلة العيد

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