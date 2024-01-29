تفجير مجمعات صاروخية|إيران تنفذ حكم الإعـدام بحق 4 أفراد تابعين للموساد الإسرائيلي

أفادت وكالة إيرنا الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أفراد من خلية تجسس تابعة لـ لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" صباح اليوم.

وأوضحت وكالة إيرنا، إنه تم القبض عليهم قبل تنفيذهم مخطط تفجير أحد مجمعات وزارة الدفاع الإيرانية في المجال الصاروخي والدفاعي في أصفهان العام الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطات أعدمت 4 "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وقالت الوكالة إنه جرى صباحا "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بـ الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسئولي الموساد".

كما نفذت السلطات الإيرانية، في وقت سابق أيضا، حكم الإعدام بشخص حوكم وأدين بتهمة "الاتصال بأجهزة أجنبية بما فيها الموساد".

وقال المركز الإعلامي القضائي إن "هذا الشخص قام بجمع معلومات سرية عن علم أثناء تواصله مع الأجهزة الأجنبية بما في ذلك الموساد وبمشاركة مساعديه، وقام بتقديم الوثائق إلى جهات أجنبية وخاصة الموساد".