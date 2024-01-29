زينه في ظهور مميز بدون مكياج.. شاهد

شاركت الفنانة زينة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهرت زينه بملامح طبيعية، وخطفت الأنظار بجمالها بدون ميك اب، ونالت إعجاب متابعيها.

زينة لـ صدى البلد: أنا مش مغرورة

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عنأدائها،وتترك الحكم للجمهور.

أوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طولالوقتمش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزه الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".

وقالت زينة، إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراعبيناتنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”.