وزير الأوقاف: عمق الإيمان والثقة بالله أهم محاور خطابنا الدعوي حاليا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن ترسيخ الحس الإيماني وحسن الثقة في الله عز وجل وعمق الإيمان به أحد أهم محاور خطابنا الدعوي في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك.

وكان وزير الأوقاف قال في وقت سابق ، إن من قتل دون وطنه أو في سبيل وطنه أو من خلال المهمة التي يقوم بها سواء كانت مواجهة للأعداء من الخارج أم مواجهة للأعداء في الداخل فهم شهداء إن شاء الله عند ربهم يرزقون.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الشرطة، بالقاهرة الجديدة، أن المصريين جميعًا يقدرون عاليًا ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن وأمانه، وهم جميعًا بفضل الله خطوط إمداد حقيقي لجيشهم وشرطتهم.

وفي مسيرة الأوطان لا يكون الدفاع عن الأوطان واجب مؤسسة واحدة إنما هو واجب على أبناء الوطن جميعًا كل في مكانه وميدانه، واجب على الجندي في مواجهة الأعداء وتأمين الحدود، واجب على الشرطي في مواجهة أصحاب الجرائم وما يهدد أمن الوطن الداخلي وأيضًا جنبًا إلى جنب مع أشقائهم في القوات المسلحة، في مهام الدفاع عن الوطن في كل مكان