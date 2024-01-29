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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل افتتاح معرض ديارنا بساحة أبو الحجاج في الأقصر

ديارنا
ديارنا

كشف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الأقصر، تفاصيل افتتاح معرض "ديارنا" بساحة أبو الحجاج الأقصري، متابعا: "نفتتح المعرض كل سنة في إجازة منتصف العام، فهي مناسبة رائعة وفرصة جيدة للغاية من أجل زيادة السياحة الداخلية والخارجية".

وأضاف في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ المعرض مقام على مساحة 1200 متر ويضم كل المنتجات الحرفية والتراثية بتنوعاتها من مصر كلها مثل سيناء ومطروح وسوهاج والأسوان والأقصر التي تتميز بصناعات الألاباستر ومنتجات الخوص والخيامية والاكسسوارات والخرز بالإضافة إلى الصناعات النوبية والسجاد والكليم ، مشددًا على أن هناك إقبال كبير من السائحين على المعرض.

وتابع: "ساحة أبو الحجاج تتوسط محافظة الأقصر، وهي مكان مميز وفي الخلف منها يقع معبد الأقصر، لذلك اخترناها مقرا لمعرض ديارنا، فهو مكان واسع يزوره أي شخص يأتي إلى محافظة الأقصر، حيث أبهرنا أهالي المحافظة باستقبال السائحين، فهو شعب مضياف اعتاد على التعامل مع السائحين".

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