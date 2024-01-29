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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حجازي وعاشور يوقعان بروتوكولا لاكتشاف الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لاكتشاف الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا

جاء ذلك على هامش مؤتمر نظام التعليم stem المنعقد الان بأحد فنادق القاهرة 

ويشارك في  مؤتمر نظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات" ، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسيد حسن شحاتة، وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

يهدف مؤتمر نظام التعليم "STEM" إلى :

  • تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM” الذي يعد نموذجًا قائمًا على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات.
  • تنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.
  • طرح الرؤى المستقبلية، والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية
  • تفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي.
  • التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة
  • مناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية
  • العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة.

ويناقش مؤتمر نظام التعليم "STEM" عددًا من المحاور التى تتضمن : 

  • تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر، ودوره في تنمية مهارات الطالب، خاصة في مرحلة التعليم الثانوى
  • استعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"
  • وضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها
  • بحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى، وتحقيق رؤية مصر 2030.
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور ايمن عاشور زير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر نظام التعليم STEM الواقع والطموحات

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