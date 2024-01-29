حملات مكثفة على الأسواق والباعة الجائلين بمطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملات مكبرة علي مدار اليوم لرفع إشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.



وأضاف أن الحملات أسفرت عن التحفظ ومصادرة وضبط بائعين متجولين بوسط المدينة، وذلك من خلال الحملات المكبرة تحت إشراف نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق.

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح إن إدارة تحسين البيئة، شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية التي تحتل الأرصفة، وتقوم بإعاقة سير المرور والمشاة على الأرصفة للمواطنين، وتلوث البيئة والضوضاء بشوارع وسط المدينة، بعد التنبيه عليهم أكثر من مرة، بعدم إشغال الطريق والأرصفة، لم يستجيبوا للنداءات، التي تشوه الشكل الحضاري للمدينة، وبناء عليه تم التحفظ ومصادرة عربات الباعة الجائلين.

وأكد رئيس المدينة على استمرار الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع إشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، وعلي أصحاب المحالّ التجارية الاستجابة والتعاون مع مجلس المدينة، تفاديا لتعرض المخالفين للقرارات للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

