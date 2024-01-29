الصيادلة : فتح باب الحجز لقرعة تأشيرات رحلة الحج المجانية غدا

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن فتح باب الحجز فى قرعة تأشيرات رحلة الحج لهذا العام غداً الثلاثاء 30 يناير 2024، والمخصصة من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للصيادلة فقط وعددها (4) تأشيرات.

وأوضحت نقابة الصيادلة، إنه سيتم ابتداء من غداً الثلاثاء الموافق 30 يناير حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير (الساعة 12 ظهرا ) استقبال الصيادلة الراغبين في الدخول بقرعة تأشيرة رحلة الحج، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتى، على ان يتم إجراء القرعه العلنية وإعلان اسماء الفائزين بالتأشيرات بنفس يوم إغلاق باب الحجز الثلاثاء 6 فبراير (الساعة الواحده ظهراً) بمقر النقابة العامة، يسدد الصيدلي مبلغ عشرين ألف جنيه جدية حجز تسترد حال عدم فوزه بالقرعة.

وأشارت النقابة: تتضمن المستندات المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ه‍ /2024، ما يلي:

أصل جواز السفر المميكن لا يقل صلاحيته عن عام 1/ 3 / 2025.

عدد 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط.

فيش جنائي مميكن موجه للحج.

عدد 10 صور شخصية حديثة واضحة خلفيه بيضاء 4 × 6 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 100%.

تقرير طبي معتمد ومختوم من احد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والسكان والمدرج بها تطعيم اللقاح الرباعي السحائي 135 ACYW بمدة لاتقل عن 10 أيام ولاتزيد عن 3 سنوات.

تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم فى سن التجنيد.

وقالت الصيادلة، إنه مرفق بالخبر صور بتفاصيل "برنامج الحج المستوى الأول والثالث" يمكنكم الاطلاع عليها:.