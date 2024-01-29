مباحثات يونانية أوكرانية قبل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل

أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، استعدادًا للاجتماع الخاص المقبل للمجلس الأوروبي المقرر عقده في الأول من فبراير.

ومن المنتظر أن تناقش قمة الاتحاد الأوروبي مراجعة الإطار المالي متعدد السنوات 2021-2027، مع التركيز بشكل خاص على تقديم الدعم لأوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي.

وأعرب زيلينسكي عن تقديره لدعم اليونان لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمنيري" اليونانية.

وأكد ميتسوتاكيس أن اليونان تظل ملتزمة بدعم أوكرانيا من خلال الجهود الثنائية وضمن أطر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت تقارير تشير إلى أن اليونان منحت الموافقة على نقل أنظمة الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا بعد صفقة الأسلحة الأخيرة التي أبرمتها مع الولايات المتحدة.