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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كميات متزايدة.. الزراعة تعلق على اقتحام أسراب من الجراد للحدود المصرية |فيديو

الجراد
الجراد

علق الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، على ما يتردد حول اقتحام أسراب جراد الحدود المصرية قادمة من السودان.

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وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "هذا هو الموسم الطبيعي لتكاثر الجراد في فصل الشتاء في مناطق كثيرة من بلدن أفريقيا ومنها السودان والصومال وإيريتيا".

وأضاف "هناك تزايد في الموسم الحالي نظرا لهطول كبير من الأمطار المبكرة ساعدت على تكاثر الجراد في وقت مبكر، فضلا عن الظروف الخاصة التي تمر بها السودان"، لافتا: "السودان تعتبر من دول التي يتكاثر فيها الجراد بشكل كبير جدا نظرا لملائة الظروف هناك".

وتابع "إذا لم يكافح الجراد في السودان تبدأ تتكون أسراب وتنتقل في طريق الهجرة وتأخذ المنطقة الشرقية وهي منطقة حلايب وشلاتين"، موضحا: "عدم المكافحة من الجانب السوداني للجراد هو ما تسبب في دخول هذه الكميات إلى جانب أن هذا هو موسم التكاثر".

وأكد: "فرق مكافحة الجراد رصدوا الأسراب ويتم التعامل معها أول بأول منذ أكثر من شهر"، موضحا: "هناك سيطرة على الوضع، وهناك دعم كامل من كافة الجهات والوزارة وفرت كل شيء"، متابعا: "الأسراب التي دخلت مصر تصنف على أنها أسراب صغيرة ومجموعات من الجراد".

وأوضح: "الجراد الصحراوي يأكل كل ما يقابله من مادة خضراء، ولكن تم حصاره في المنطقة الجبلية، وإلى الآن لم يتعدى منطقة الشلاتين"، مشيرا: "يتم مكافحة الجراد عن طريق مبيدات مخصصة لمكافحة الجراد وآلات رش خاصة بمكافحة الجراد".

 

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