سميرة محسن عن سبب اعتزالها: الفنان اللي بيكبر بيضربوه بالرصاص

كشفت الفنانة سميرة محسن، عن أسباب اعتزالها الفن، قائلة "ساعات التصوير في اللوكيشن تصل لـ 18 ساعة، ووقتها الممثل لا يستطيع أن يبدع، ويقدم دورا جيدا وهو مرهق".

وتابعت سميرة محسن، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، "أحيانا يعرض على الممثل 5 حلقات من أصل 30 حلقة بالمسلسل، ووقتها لا يعرف الفنان البداية من النهاية، وبعدها أخذت خطوة الاعتزال لكي أتفرغ لتدريس الطلاب في المعهد العالي للفنون المسرحية".

وأشارت سميرة، إلى أن اعتزال النجوم الكبار في وقت معين أمر مفروض منه، فالنجم لا بد أن يعتزل في فترة يحددها بنفسه لكي لا يجد أنه غير مرغوب فيه، فضلا عن عدم عرض أعمال فنية عليه.

واستكملت سميرة محسن، حديثها، بأنها أخذت من الفن ما تستحقه على مستوى المسرح والسينما والسينما ومجال الإنتاج والتأليف وأيضا التدريس، فالفنان كلما زاد عمره رخص سعره.

سميرة محسن

واختتمت سميرة محسن، حديثها قائلة "الفنان كل ما بيكبر سعره بيرخص وأستاذ الجامعة في أي معهد أو شيء من الثقافة كل ما بيكبر بيغلى، ونجوم هوليود بيختلفوا عن فنانين مصر.. عندنا اللي بيكبر بيضربوه بالرصاص زي الحصان يعني ملوش فايدة".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.