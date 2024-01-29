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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

باستثمارات 4 مليارات جنيه سنويا.. تفاصيل أحدث حلول الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

أعلنت سيكونس، المتخصصة  في مجال الاتصالات السحابية وأنظمة التفاعل مع العملاء، خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم  عن استراتيجيتها للنمو والتوسّع عالميًا.

كشفت الشركة عن حجم استثمارات  تبلغ 4 مليارات جنيه سنويًا.

تستهدف الشركة  من خلال منصتها الخاصة للاتصال التوسع في خدماتها المبتكرة التي تشمل حلول الاتصالات والرسائل النصية والخدمات الصوتية والإشعارات الفورية وتطبيقات المراسلة الأخرى، وذلك اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في قطاع الاتصالات، كجزء من خطتها الاستراتيجية في السنوات الخمس المقبلة.

أعلن رائد الأعمال كريم خورشيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ، قائلًا: نستهدف تعزيز التوظيف وتنمية المهارات بالسوق المصري ونفخر أن 70% من الإدارة  من الكوادر المصرية.

أضاف خورشيد: "نعتز بدورنا في دعم قطاع الاتصالات، حيث تلعب الشركة دورًا محوريًا في دفع خطة التحول الرقمي في مصر من خلال مشاركتنا في مبادرة "مصر الرقمية" لتسهيل التقدم التكنولوجي، وتمكين الشركات من التحول الرقمي، وهما عنصرين نرتكز عليهما الآن ونعتبرهما من أولوياتنا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للمساهمة بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المحلي".

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