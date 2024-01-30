ضبط مخزن بداخله 7.5 طن زيت وملح ومكرونة بدون مستندات بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت فايزة عبد الرحمن المشرف على مديرية تموين الشرقية والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق والمحلات التجارية والمصانع والمخابز وتنفيذا للتعليمات وبناءا علي المعلومات الوارده الي مديرية التموين والتي تفيد قيام احد التجار بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل مخزن بدون ترخيص بهدف التربح الغير مشروع تم تشكيل حمله مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية وكذا حملة قطاع وسط الشرقية وبالاشتراك مع حملة ادارة تموين ابوكبير برئاسة محمد عبدالرحمن واحمد ابوسمك وبمفاجأة المخزن في تمام الساعة الثانية ليلا فجر تم ضبط كمية من زيت الخليط قدرها 4طن ونص وكذا 2 طن ملح وكذا عدد طن و200كيلو مكرونه جميعها غير مصحوبه بالمستندات الدالة على مصدرها وعليه تم التحفظ على المضبوطات وعمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن لادارته وتشغيله مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تبين عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 والقانون 154 لسنة 2019 والخاص بتراخيص المحال العامه وجاري عرض المحضر علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة وجاري المتابعة المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على مقدرات الوطن.

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