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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة بغزة: الطعام نفد لدى الطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الاسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني.

وأضاف القدرة أن الاحتلال الاسرائيلي يضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إلى أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود.

وأوضح أن النفايات تتراكم في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح لنقل النفايات للخارج.

وذكر القدرة أن الطعام نفد لدى الطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بسبب الحصار الذي فرضته القوات الإسرائيلية على المجمع.

وقال جوناثان كريكس، المسئول الإعلامي في منظمة اليونيسف، إن ما رآه في قطاع غزة يمثل وضعا كارثيا، و70% من الضحايا نساء وأطفال.

وأضاف كريكس أن هناك مشاكل كبيرة في المستشفيات؛ فالعديد منها لا يعمل وفي بعضها يوجد 300% من سعتها، موضحا أن اليونيسف يبذل قصارى جهده لتوفير الإمدادات الطبية لتلك المستشفيات، وهذه الإمدادات توجه إلى غرف العمليات لمعالجة الأطفال المصابين.

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