الصقيع يضرب الإسكندرية.. استمرار حالة الطقس السيئ في عروس البحر

تشهد الإسكندرية حالة من الطقس السيئ والبرودة التي تصل حد الصقيع وسط هطول الأمطار في مناطق مختلفة على فترات على مدار اليوم تراوحت حدتها بين متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.

وقد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وقد تابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي المستمر منذ يوم الاثنين الماضي ٢٢ يناير ٢٠٢٤.

وأكد "نافع" علي استمرار حالة الطوارئ بالشركة لليوم الثامن علي التوالي بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.