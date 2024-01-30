مكتب نتنياهو: التقارير حول صفقة الأسرى مع حماس "غير صحيحة"

أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن التقارير حول المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو، بحسب وسائل الإعلام العبرية، إن التقارير حول صفقة الأسرى الجديدة مع حركة حماس "غير صحيحة".

وأضاف: "فيما يتعلق بالخطوط العريضة المحتملة لإطلاق سراح الرهائن، فإن موقف رئيس الوزراء ثابت - فالحرب لن تنتهي إلا عندما تتحقق جميع أهدافها".

وتابع: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة ولن يتم إطلاق سراح آلاف الإرهابيين".

وأوضح المكتب أنه لا يوجد نقاش حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح المختطفين.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في حماس لوكالة رويترز، إن اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرح في قمة باريس يتضمن ثلاث مراحل، وأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لم يتم تحديده بعد.