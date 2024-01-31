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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن أحدث أسعار سورينتو 2024

كيا سورينتو
كيا سورينتو

أعلنت كيا عن أسعار سيارة سورينتو 2024 المحسنة في الولايات المتحدة. ستأتي تكلفة نسخة الدفع الرباعي بسعر أكثر قليلاً، وتبدأ الآن بسعر 33,365 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 1600 دولار عن العام الماضي.

 

يمنح السعر الأساسي سيارة Sorento LX ذات الدفع بالعجلات الأمامية. فيما يلي تفاصيل الأسعار لمستويات القطع الأخرى غير الهجينة من سورينتو (ستأتي التفاصيل والأسعار الهجينة لاحقًا في عام 2024).

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كيا سورينتو

تأتي سيارة كيا سورينتو الجديدة بتصميم محدث لعام 2024. مستوحى من إشارات التصميم من EV9، يتميز المظهر الجريء بأضواء على شكل حرف T ومصابيح نهارية تحيط بشبكة. تنتقل شارة كيا إلى غطاء المحرك، وتظل الواجهة المُجددة منخفضة، وإذا اخترت طراز X-Pro الجديد، فستحصل على عجلات أصغر مقاس 17 بوصة مع إطارات BF Goodrich أكبر لجميع التضاريس.

كيا سورينتو

وبالانتقال إلى الداخل، سترى المزيد من التغييرات المتواضعة لسيارة سورينتو. تشتمل الشاشة المنحنية البانورامية المتوفرة على وحدات مزدوجة مقاس 12.3 بوصة في شاشة واحدة، مثبتة على لوحة عدادات تحافظ على شكلها المألوف مقارنةً بالطراز السابق. تم إعادة تصميم ميزات مثل فتحات التحكم في المناخ لتلائم الشاشة، ولكن ما لا يمكنك رؤيته هو الذي يُحدث فرقًا أكبر. تستمد سيارة سورينتو المحدثة من قائمة التكنولوجيا المتقدمة لسيارة EV9 والتي تتضمن، من بين أشياء أخرى، قمرة قيادة السيارة المتصلة (ccNC) من كيا والتحديثات عبر الهواء.

 

تشتمل التقنيات الأخرى البارزة على نظام التحكم في السرعة التكيفي الذكي الذي "يتعلم" أسلوب قيادتك فيما يتعلق بالتسارع والكبح، وتتضمن 10 أنظمة مساعدة للسائق بشكل قياسي، بما في ذلك تنبيه الاصطدام الأمامي المحدث الذي يمكنه اكتشاف المشاة بشكل أفضل. 

كيا سورينتو

يتوفر نظام Digital Key 2.0 الخاص بشركة صناعة السيارات، والذي يحول الهواتف الذكية المتوافقة إلى مفاتيح سورينتو التي يمكنها قفل وفتح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

 

تحت غطاء المحرك، تسير الأمور كالمعتاد بالنسبة لسيارة سورينتو. يحمل المحرك القياسي رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر قوة 191 حصانًا و181 رطلًا من عزم الدوران. تحصل الطرازات التي تمت ترقيتها على محرك 2.5 توربو، مما ينتج عنه 281 حصانًا و311 رطلًا قدمًا من الالتواء. 

كيا سورينتو

يحصل هذا المحرك أيضًا على علبة تروس ثنائية القابض بثماني سرعات، بينما يستخدم الآخر ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات. يتوفر الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي. سيتم طرح نسخة الاحتراق النقي من سيارة كيا سورينتو 2024 للبيع في أوائل العام المقبل.

كيا سورينتو
Digital Key EV9 سورينتو كيا الدفع الرباعي

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