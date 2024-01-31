بولستار تعتزم خفض عدد موظفيها على مستوى العالم

قالت شركة بوليستار المختصة في انتاج السيارات الكهربائية، الشقيقة لشركة فولفو والمملوكتان لشركة جيلي الصينية، إنها ستسرح حوالي 15% من قوتها العاملة على مستوى العالم، وهو ما يعني فقدان ما يقرب من 450 شخصًا لوظائفهم، وفقًا لما ذكرته رويترز.

تقوم شركة صناعة السيارات المملوكة لشركة جيلي ببناء سيارة بوليستار 2 الكهربائية بالكامل، بوليستار 3 ، و بوليستار 4 التي تشبه سيارات الكوبيه والتي لا تحتوي على نافذة خلفية. كما يتم العمل أيضًا على سيارة سيدان منخفضة بأربعة أبواب يطلق عليها اسم بوليستار 5.

بولستار تعتزم خفض عدد موظفيها بنسبة 15% على مستوى العالم

وقال متحدث باسم بولستار: "كجزء من خطة العمل هذه، نحتاج إلى تعديل حجم أعمالنا وعملياتنا. وهذا يتضمن تقليل الإنفاق الخارجي، وللأسف، أيضًا تقليل عدد الموظفين لدينا".

مع محفظتها التي كانت حتى وقت قريب تحتوي على طراز واحد فقط بوليستار 2 كانت الشركة الشقيقة لفولفو تكافح من أجل تحقيق المبيعات والأرباح. في بداية العام، فشلت شركة صناعة السيارات، التي تخطط لبدء الإنتاج في الولايات المتحدة هذا الربع، في تحقيق أهداف التسليم لعام 2023. وفي الربع الأخير من العام الماضي، باعت شركة بوليستار حوالي 12800 سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم، بانخفاض في الحجم بنسبة 39٪ مقارنة بالفترة نفسها. في عام 2022.

بولستار تعتزم خفض عدد موظفيها بنسبة 15% على مستوى العالم

وقالت العلامة فيما يتعلق بنتائجها المخيبة للآمال: "تواصل بوليستار حماية مكانة علامتها التجارية الحصرية في ما لا يزال سوقًا مليئًا بالتحديات، مما أدى إلى انخفاض عدد التسليمات في الربع الرابع، وتتوقع الآن هامش ربح إجمالي للعام بأكمله يقترب من التعادل".

بولستار تعتزم خفض عدد موظفيها بنسبة 15% على مستوى العالم

شهدت أرقام مبيعات الشركة للعام بأكمله زيادة طفيفة بنسبة 6٪، لكنها لم تكن كافية للوصول إلى التوجيه المحدث البالغ 60.000-70.000 مبيعات في عام 2023، حيث انتهى العام بحوالي 54.600 مبيعات. في البداية، كانت شركة بوليستار تأمل في بيع 80 ألف سيارة كهربائية العام الماضي.