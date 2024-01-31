إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بالزرقا وكفر البطيخ



أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مطلع الاسبوع الجارى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية و التصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على حقوق الشعب ..

وأضافت " محافظ دمياط " أنه تم إزالة ٥ حالات تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بمساحة ٥٥٩ متر مربع بنطاق مركزى الزرقا وكفر البطيخ.

لافتة الى وصول اجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ٥١ حالة بإجمالى مساحة ٥٥٣٧ متر مربع..