نيفين الكيلاني تكشف دور وزارة الثقافة في ملف تجديد الخطاب الديني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مشاركة الوزارة في ملف تجديد الخطاب الديني تتمثل في الإصدارات تحت إشراف المتخصصين من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ما يعني أن المادة العلمية والمعلومة تنقل من خلال أصحابها، ولكن وزارة الثقافة تساهم بما لديها من أدوات، وهو إصدار الكتب وإقامة الندوات والصالونات الثقافية واللقاءات مع الطلبة في الجامعات مع المتخصصين لتجديد الخطاب الديني".

وأضافت الكيلاني، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "من الضروري للغاية أن الشخص المتحدث عن هذا الملف أن يكون مدركا جيدا لكيفية تناول المعلومة وإلى من ستتجه".

كما تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن ذكرياتها مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلة إن ذكرياتها مع معرض الكتاب كانت مع مكانه الأول في الأوبرا، وكان هذا سببا من أسباب اختيار إعلان انطلاق المعرض في المؤتمر الصحفي من دار الأوبرا في هذه الدورة، وهذا كان مختلفا رغم استغراب البعض من ذلك.