الغرفة التجارية: لا زيادة في أسعار الجبن من ألبان البقر

نفى إيهاب شرابية رئيس لجنة الألبان بالغرفة التجارية لبرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية أم بي سي مصر، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن تكون هناك أي زيادة طرأت مؤخرا على انواع الجبن التي تصنع من ألبان البقر مثل الجبن الدمياطي والبراميلي والرومي، لأنه لم ترد أي زيادة على الألبان البقرية.

وقال شرابية إن بعض منتجات الألبان المصنعة من الزيوت البناتية طرأت عليها زيادة من ٥ إلى ١٥٪ بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج من الزيوت النباتية.

الجبن الطرية المصنعة الزيوت النباتية يتم تصنيعها خلال فترة وجيزة

وأضاف رئيس لجنة الألبان بالغرفة التجارية أن الجبن الطرية المصنعة الزيوت النباتية يتم تصنيعها خلال فترة وجيزة لا تتعدى يوما واحدا لذلك تشهد زيادة مباشرة في الأسعار تتماشى مع زيادة أسعار الزيوت النباتية بخلاف الجبن المصنع من الألبان البقرية التي تستغرق شهورا للتسوية قبل أن تطرح في الأسواق للمستهلك.