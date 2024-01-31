رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية: ضرورة توفير البديل من الأسماك والدواجن.. فيديو

توقع هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم في شهر رمضان قائلا إن :" اللحوم في رمضان سوف تكون قاصرة على من استطاع إليها سبيلا".

وناشد عبدالباسط المسئولين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية أم بي سي مصر، في الدولة للجلوس مع كبار المستوردين لتحديد هامش ربح مناسب حتى لا تخرج الأسعار عن السيطرة ويكون المواطن هو الضحية.

كما انتقد سياسات الدولة التي لا تراعي سلسلة الإنتاج بدءا من الأعلاف المستوردة التي يزداد سعرها مع زيادة الدولار.

رئيس شعبة القصابين: توفير البديل من السلع مثل الأسماك والدواجن

وطالب رئيس شعبة القصابين المسئولين بتوفير البديل من السلع مثل الأسماك والدواجن.

أسباب زيادة سعر اللحوم: تصدير بعض التجار اللحوم إلى دول بعينها في الخليج وتصدير التجار لما يقرب من خمسمائة عجل للخارج ومنها أيضا اللحمة الضأن البلدي

ونوه عبدالباسط إلى أن أهم اسباب زيادة أسعار اللحوم مؤخرا والتي وصلت إلى أكثر من ٤٠٠ جنيه للكيلو في بعد المناطق هو تصدير بعض التجار اللحوم إلى دول بعينها في الخليج، مشيرا إلى أن التجار يصدرون اسبوعيا ما يقرب من خمسمائة عجل للخارج ومثلها من الضأن البلدي.