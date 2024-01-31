بقضية هدايا الدولة|الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزوجته بالسجن 14 عامًا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن مصادر باكستانية، بأنه تم الحكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا في قضية هدايا الدولة.

وذكرت المصادر أنه حُكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته، اليوم الأربعاء، بالسجن 14 عاما، بعد إدانتهما بالكسب غير المشروع في قضية تتعلق بهدايا تلقاها أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.

ويأتي الحكم، قبل أسبوع من الانتخابات الوطنية، بعد يوم من الحكم على «خان» بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تتعلق بتسريب أسرار الدولة.

من جانبه، أكد حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، الثلاثاء، أنه سيطعن على قرار السجن ب 10 سنوات الذي صدر بحقه اليوم.

وقال محامي عمران خان إن "الحكم ضد موكلي غير قانوني وسنطعن عليه".