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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. ندوة حول حماية المرأة من التهديد والابتزاز الالكتروني بمعرض الكتاب

صدى البلد

يعقد المجلس القومى للمرأة، غداً الخميس، ندوة حول "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الالكترونى، وذلك فى قاعة بلازا  1 بالدور الثانى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، التى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر   حتى 6 فبراير المقبل.

يتحدث في الندوة بحضور المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة، ووولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة، ويديرها منى سالم المديرة بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس القومى للمرأة.

فى ذات السياق،  يواصل جناح المجلس القومى للمرأة فى الموقع المخصص له رقم b54 فى صالة ٣  استقبال زوار المعرض، بعدما شهد خلال الأيام الماضية منذ انطلاق المعرض إقبال شديد من السيدات والفتيات وسط تفاعل كبير مع ما يقدم من خلال الجناح .


ويقوم مسؤولو جناح المجلس بتعريف الزوار بمحتوى المطبوعات المعروضه بالجناح، فيما أشاد الزوار بورشة التعليم اليدوية من خلال المائدة المستديرة التى كانت تضم الفتيات ، علاوة على اعجباهم بمنتجات المشروع القومى لتنمية  الأسرة  المصرية التى أثارت اهتمام رواد المعرض .

ويضم جناح المجلس مجموعة من اصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية ، إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة، بجانب تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي  والإجتماعي والقانونى لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات .

كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي  تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، الى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من  السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفازية   و الرسم على الخزف و صناعة الصابون وصناعة الاكسسوار .

ويضم جناح المجلس ركنا خاصا بمبادرة نورة التى أطلقها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

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